Автомобилисты Подмосковья столкнутся с ростом транспортного налога

Московская область утвердила новый этапный механизм повышения транспортного налога. Под новые ставки попадают более 2 млн автомобилей и мотоциклов

Наиболее заметный рост заметят владельцы машин с двигателями до 100 л.с. Сегодня они платят 10 руб. за 1 л.с.,но уже в 2026 году ставка составит 14 руб., а к 2032 году достигнет 25 руб. Для наглядности владельцу модели Niva Legend мощностью 83 л.с. в текущем году начисляют 830 руб., через год эта сумма увеличится до 1162 руб., а к 2030 году приблизится к 2000 руб.

Повышение коснется и мотоциклов мощностью 20–35 л.с. Сейчас ставка составляет 16 руб. за 1 л.с., но в 2026 году она поднимется до 19 руб., а с 2027 года установится на уровне 20 руб. Владельцы популярного Motoland FX 300 мощностью 26 л.с. будут платить вместо нынешних 416 руб. уже 520 руб.

Для автомобилей мощностью от 100 до 200 л.с. предусмотрено более мягкое изменение. Налог увеличится всего на 1 рубль (до 35 рублей за 1 л.с.). Остальные категории транспорта не подпадают под корректировку.

