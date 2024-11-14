Мосгордума приняла законопроект о ежегодном повышении транспортного налога до 2031 года

Московская городская дума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому транспортный налог будет повышаться ежегодно до 2031 года. Первое увеличение ставок начнется уже в 2025 году

Повышение налога будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. На данный момент для авто с двигателем до 100 л.с. налог составляет 12 рублей за л.с. В период с 2025 по 2027 годы ставка будет расти на 1 рубль в год за каждую л.с. Начиная с 2028 года, она будет увеличиваться на 2 рубля ежегодно, достигнув 25 рублей за л.с. к 2031 году. Налог для автомобилей мощностью от 100 до 125 л.с. будет повышаться менее интенсивно, достигнув к 2028 году 35 рублей за л.с. вместо текущих 25 рублей. Для авто с двигателями 125-175 л.с. налог вырастет с 45 до 50 рублей, а для машин мощностью 200-225 л.с. — с 65 до 75 рублей.

Уведомления об уплате налога за 2025 год автомобилисты получат в 2026 году. Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, оплатить налог нужно будет до 1 декабря 2026 года.