В Госдуме готовят новый налоговый сбор для дорогих автомобилей

В России может появиться новый налог на покупку автомобилей премиального и люксового сегмента. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу. Инициатива исходит от депутатов фракции «Справедливая Россия», которые предлагают закрепить изменения в Налоговом кодексе

Согласно документу, дополнительный сбор будет распространяться на автомобили стоимостью более 20 млн рублей. Также под действие налога попадут яхты, катера, самолеты и вертолеты с ценником свыше 50 млн рублей. Размер ставки предполагается дифференцированным и составит от 1% до 4% от стоимости покупки в зависимости от ценовой категории транспортного средства.

Уплата налога должна производиться единовременно либо при государственной регистрации автомобиля, либо в течение 30 дней с момента покупки в случаях, когда регистрация не требуется. При этом без подтверждения уплаты налога регистрационные действия будут невозможны.

Помимо автомобилей и другого транспорта, законопроект затрагивает и рынок элитной недвижимости. Для объектов стоимостью от 350 млн рублей предлагается установить повышенные ставки налога с постепенным ростом до 4%.

