В России начали продавать так называемые упрощенные версии машин без ABS и подушек безопасности. Многие эксперты говорят, что это «гробы на колесах», и прогнозируют рост аварий. на самом деле, к волне ДТП может привести не столько это, сколько массовый ввоз подержанных иномарок

Автоэксперты считают «упрощенные» автомобили опасными и рисуют мрачные картины серьезных аварий. Тем не менее АвтоВАЗ уже начал выпуск таких Lada Granta в кузовах седан, универсал и лифтбек. И я уверен, рост числа ДТП из-за этого нас не ждет.

Тут достаточно вспомнить прошлое. Еще недавно у большинства автомобилей, колесивших по стране, не было ни ABS, ни системы стабилизации. При этом водитель «жигулей» зачастую оказывался грамотнее обладателя престижной иномарки. Все потому, что он не надеялся на электронных помощников, а доверял своему опыту, который регулярно «прокачивал» на тренингах контраварийной подготовки. Такие есть и сейчас. На курсах учат не «просто рулить», а именно управлять автомобилем, чувствовать его всем своим существом. Поэтому отсутствие электроники для подготовленных водителей не являлось критичным недостатком. А в иных ситуациях даже спасало жизни. Скажем, зимой заблокированные колеса нагребали перед собой снежный бруствер, что позволяло затормозить быстрее. Да и в повороте система стабилизации не обрубала предательски тягу, мешая вывести машину из заноса газом.

Тщательно подходили и к выбору шин. От них, а точнее, от их пятна контакта зависит стабильность машины на скользком покрытии. В общем, те, кому как минимум под 40, могут без труда адаптироваться к автомобилям в версиях Classic. Молодым же посоветую отправиться на курсы контраварийной подготовки, где научат прогнозировать дорожную ситуацию и не надеяться на электронику. К примеру, расскажут, что система ABS не сокращает тормозной путь. Она оставляет авто управляемым, не давая колесам заблокироваться. Это большой плюс, но не панацея от аварии. К сожалению, многие об этом забывают, полагаясь на современные системы, которые могут лишь подкорректировать действия человека, но кардинально изменить ситуацию не способны.

Кстати, есть у «упрощенки» и неоспоримые плюсы. Она позволит быстрее наладить производство дешевых спортивных машин. Таких, например, как Lada Granta Sport. Завод может установить в нее гоночные кресла-ковши, четырехточечные ремни безопасности, а в качестве опции предложить каркас безопасности. В результате получим по-настоящему «боевой» автомобиль, на котором можно выступать в любительских гонках. Притом что доработки сертифицировать не надо, это сделает сам завод.

ABS не нужна и вездеходам. Тут перспективы появляются у Niva Bronto, которую собирает вазовская «дочка» — компания «ВИС-Авто». Проблемы могут быть лишь у фургона-кентавра ВИС-2349 — этот «каб­лучок» из-за своей полурамной конструкции и прежде неважно тормозил, а теперь вместе с ABS лишился и системы распределения тормозных усилий. Если загрузить кузов неравномерно, «каблук» может «размотать» при торможении. Надеюсь, испытатели все таки решат проблему, хоть это и непросто.

Тем не менее многие, не желая покупать отечественную «упрощенку», смотрят на вторичный рынок, где в достатке иномарок, оснащенных всевозможной электроникой. При этом мало кто задается вопросом, как будут работать системы безопасности на подержанном автомобиле, которому 10–15 лет.

Такие экземпляры порой представляют большую угрозу жизни и здоровью. Ведь электроника, отвечающая за подушки безопасности, тоже дает сбои. Свой срок годности есть и у пиропатронов. Обычно он составляет 7–10 лет. А ведь при покупке на вторичке об этом никто не думает. Да и проверить исправность тех же подушек непросто. Можно лишь с помощью дилерского сканера узнать, раскрывались они когда либо или нет.

Вспомним машины с печально известными подушками Takata, которые калечили людей при срабатывании. Из за этого под отзыв попали почти 1,5 млн автомобилей. Если уже в России выяснится, что машина попадает под отзыв, произвести необходимые работы будет затруднительно, поскольку сейчас по большой номенклатуре запчастей у нас дефицит. Что уж говорить про эйрбеги, которых может вообще не оказаться у дилера.

Не исключаю и риски, связанные с ввозом в страну подержанных иномарок из Азии. Климат там дожд­ливый и жаркий, при этом никто не знает, как эксплуатировался подержанный автомобиль. Если его заливало водой, то есть опасность, что влага проникла в пиропатрон и подушка может не сработать либо сделает это некорректно. Так что с ростом числа азиатских машин возникает вероятность того, что начнется настоящее цунами аварийности. А вы говорите — «упрощенка»…

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