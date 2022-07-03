Новая реальность заставила иначе взглянуть на так называемые мировые демократические и гуманистические нормы и ценности. Некоторые из них оказываются откровенно сомнительными, заслуживающими пересмотра

Стоит в компании поднять вопрос о прогреве двигателя после «холодного» пуска, как атмосфера тут же накаляется: противники и сторонники прогрева непримиримы. Причем первые нередко апеллируют к руководствам по эксплуатации автомобилей. Volkswagen и Audi, например, открытым текстом призывают не прогревать, а ехать сразу. Якобы это ведет к сокращению вредных выбросов.

Только вот закавыка, ни один мотор не начинает работу с номинальных оборотов, а так или иначе некоторое время прогревается. В зависимости от температуры воздуха на это требуется три – пять минут, а то и дольше. Причем даже не до номинальных холостых оборотов, а хотя бы до тех, при которых можно начать движение относительно безвредно и для самого агрегата, и для природы. Так что прогреваться нужно, и это вопрос не умозрительной экологии, а реальной техники, если хотите, физики.

Переход к электромобилям? Увы, процесс, направленный в основном на повышение рейтинга политиков. Электрокары преподносят как невероятное благо для экологии, пусть и дорогое, доступное немногим, – право владения им надо еще заслужить. Как? А заработать денег, да побольше. Ведь ныне выпускаемые «электрички» прос­то баснословно дороги.

Смешно? Скорее грустно. Что же это за борьба за экологию, предпринимаемая в виде аптекарских доз? Почему электромобили никак не станут массовыми, не пойдут в народ? Да потому, что в этом случае исчезнет их эксклюзивность, размоется имидж их обладателей как истинных защитников природы. А какие же это герои, если беречь природу сможет каждый?

Поселившись в сельской местности, мы с женой пришли к выводу: а ведь электромобиль в нашей семье – не такая уж фантастика. Устраивала бы цена покупки, и мы охотно стали бы его владельцами. При недлинных поездках по одному и тому же маршруту, с небольшими скоростями и невысокой нагрузкой – самое то для деревни! Тем более что заправка – зарядка от бытовой электросети – всегда под рукой. А незначительным партиям сельхозпродукции, еженедельно доставляемым нами на рынок, все равно, с какой скоростью они будут трястись в багажнике. И будет ли под его полом булькать бензин в баке или станут слегка гудеть тяговые батареи.

Опять же, физике не возразишь: электромобили (при всех сомнениях в экологичности производимой для них энергии) сами по себе вредных выхлопов не производят. Независимо от прогрева, скорости движения, темпа ускорения, длины поездки и даже срока службы двигателя. А вот с ДВС в этом плане одни проблемы, пока неразрешимые. Или вообще неразрешимые: многие эксперты с жаром доказывают, что технически «топливные» моторы себя исчерпали, совершенствовать их уже нельзя.

И вот уже с ростом цен на топливо некоторые особо экономные европейские политики призывают законодательно снизить максимально допустимые скорости движения автомобилей на дорогах. Только, во-первых, экономия выйдет сомнительная. Расход топлива зависим от скорости, так сказать, наоборот – минимум достигается при 90 км/ч. Во-вторых, вредные выхлопы тоже минимальны именно при оптимальном расходе, в других случаях их больше и они вреднее. И, наконец, изменение скоростного режима не сможет не сказаться – хотя бы временно – на логистических цепочках. Поставщики и перевозчики вынуждены будут пересматривать темпы и маршруты перевозок товаров и людей, и тут неизбежно вырастут пробки, что опять же минимизации расходов и вредных выбросов никак не способствует.

«Легче лететь высоко, чем низко, и легче лететь быстро, чем медленно», – говорила известная гусыня Акка из сказки о невероятном путешествии мальчика Нильса. А как у нас нынче «летают» дети? Скорость заимствованных нами на Западе школьных автобусов категорически ограничена 60 км/ч. Почему? Очевидно, что в целях безопасности маленьких пассажиров.

Вот только любой профессиональный водитель, да и «автомобилист-чайник» скажет, что 60 км/ч при абсолютно любом типе ДТП – это до фига! Другого слова тут не подберешь. Более того, и 30 км/ч, и 20, и даже 10 – тоже много! А самое безопасное для детишек – не ездить вообще. Честно говоря, я ни секунды не сомневаюсь, что в финансовом плане государству было бы во много раз выгоднее обеспечить учеников, проживающих вдали от школ, полноценным Интернетом, нежели содержать огромный парк этих автобусов, армию их водителей и обслуживающего персонала.

Но по понятным причинам ставка делается именно на очное обучение, и это правильно. А если так, то давайте откажемся от этой фарисейской западной нормы безопасности и дозволим наконец водителям школьных автобусов ездить с обычной скоростью (естественно, не превышая ее). Благодаря этому и «тормозить» другие машины в потоке им не придется, и время пребывания школьников на дороге сократится, что только повысит безопасность.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора