Судя по всему, добиться, чтобы россияне не садились за руль пьяными, можно лишь… отменой некоторых положений той реформы, которая с большой помпой не так давно была проведена в полиции

Власти опять готовятся закрутить гайки в отношении тех, кто любит садиться за руль в подпитии, – уже даже анонсированы страшные кары, вплоть до трехлетнего лишения прав. Вот только никаких принципиально новых решений наши законотворцы по-прежнему не предлагают. И пока смотришь на все эти попытки победить зеленого змия среди автомобилистов, напрашивается вопрос: неужели Россия – единственная страна, где проблема «синих водителей» сохраняет необычайную остроту?

Первое и очевидное: такая мера, как лишение водительского удостоверения, перестала быть действенной. Особенно в эпоху тотальной замены сотрудников ГИБДД камерами фиксации нарушений. Ведь человек может годами водить автомобиль, ни разу не нарвавшись на проверку документов! А значит, за езду подшофе гражданин должен отвечать не только лишением прав.

Чем еще? Сегодня все чаще звучат призывы отбирать у пьяниц машины. Тем более что за опытом ходить далеко не надо, в соседней Белоруссии (или, если хотите, Беларуси) такая практика действует давно и… Нет, слово «успешно» все-таки не подходит для описания ситуации у наших западных соседей. Дело в том, что у них, дабы обеспечить неотвратимость наказания, решено изымать даже те транспортные средст­ва, которые не принадлежат провинившемуся.

В итоге получается, что, например, какой-нибудь завод купил новенький трактор или самосвал, а его водитель попался за рулем нетрезвым. И все, дорогостоящая техника отправилась на аукцион… Делать исключения? Но тогда все, кто только может, начнут регистрировать машины на юрлиц. Хотя, надо заметить, у белорусов конфискация автомобиля прописана лишь за повторное – в течение года – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Может, использовать японский опыт? У нас ведь 40-градусную редко пьют в одиночку, а вот желание прокатиться на машине частенько возникает, когда дома иссякают запасы горячительного. На этот случай наши теперь уже восточные соседи придумали наказывать не только водителя, но и пассажиров. Чтобы те приложили максимум усилий в стремлении пресечь попытки выпившего товарища «сгонять в соседний магазин». И это очень правильная тактика!

Но как по мне, то надо идти еще дальше. Увидел соседа (или просто случайного гражданина), который явно находится «под газами», но хочет сесть за баранку? Сообщи куда следует! А если не сообщил и этот факт дошел до компетентных органов, будь любезен и сам ответить по всей строгости. И наоборот, поскольку нынче любители «пьяного вождения» платят нехилые штрафы, то пусть часть денег уходит сообщившему! Тысяч, скажем, пять. И ничего зазорного в таком подходе нет, не нужно обзывать людей стукачами: прос­то представьте, что такой «герой» может, например, убить кого-то из ваших близких.

И «новым тридцать седьмым годом» тоже никого стращать не надо – пусть лучше будут ложные доносы, чем пьяные автомобилисты продолжат убивать себя и других на наших дорогах. Наоборот, в случае утверждения компенсации за каждого «принятого» нарушителя наверняка появятся целые дружины, готовые бдеть и днем, и ночью. А это – попутная профилактика и других правонарушений.

Вместе с тем еще одна японская история, когда любителей прохватить на своем авто после рюмочки крепкого моментально увольняют с работы, у нас не приживется точно. Ведь после советской практики «разбора» работника на партсобраниях, когда коллеги обсуждали даже интимную жизнь провинившегося, в нашей стране пытаются разделять «личное» и «профессиональное».

И очень большие штрафы в отечественных реалиях тоже не сработают. Богатый покряхтит-покряхтит, да заплатит. Зато подавляющее большинство сограждан (к сожалению) просто не заметят разницы, ведь даже недалеко от МКАД что 50, что 150, что 250 тысяч рублей – деньги одинаково большие и… неподъемные. А потому никто эти штрафы и не платит. Приставы могут сколько угодно ходить за должником, а у него из имущества – хрустальный бабушкин сервиз да кнопочный мобильник.

Опять же – штраф и любое другое наказание надо еще «заслужить». То есть попасться пьяным за рулем. Но вот что недавно мне поведал сотрудник ДПС в одной из центральных областей России: «У нас на весь район – два экипажа. Один всегда дежурит в районном центре, а второй не вылезает с оформления ДТП. Какие тут рейды по деревням? Понятно, что там ничего не боятся: на селе у многих вообще нет ни прав, ни страховок».

Другой бич российской провинции – дачники, что весной и летом разъезжаются по регионам из крупных городов. Увидев отсутствие какого-либо контроля на дорогах, они начинают «творить дичь», которая чаще всего заключается как раз в «нетрезвом вождении». Заканчивается подобное плачевно. И дело касается не только автомобилей: люди бьются на скутерах, снегоходах и квадроциклах, которые вообще не прощают нетвердой руки и залитого глаза.

Какая-то пессимистичная картина получилась, не находите? А что делать. Ведь чем раньше мы признаем проблему, а особенно ее масштабы, тем быстрее найдем и решение. Мне, например, оно видится в… увеличении штата сотрудников ГИБДД. Массовые рейды и днем, и ночью, причем не только в городах, но и в глухих деревнях, как раз то, что заставит людей понять: наказание неотвратимо!

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