Госдума готовит новую процедуру контроля трезвости водителей

В Государственной Думе предложили пересмотреть порядок проверки водителей на состояние опьянения. Инициатива предусматривает отказ от обязательного присутствия понятых с переходом на полную видеофиксацию процедуры

По словам депутатов, действующая практика с участием понятых может быть избыточной и создавать дополнительные риски. В качестве альтернативы предлагается сделать обязательной во всех случаях видеозапись.

Техническая база для этого уже существует. Патрульные автомобили оснащены системами видеонаблюдения и регистраторами, которые позволяют фиксировать процесс проверки и при необходимости использовать записи в качестве доказательств.