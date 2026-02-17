Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2026

МВД готовит новые правила проверки водителей на трезвость

Автор фото: ru.freepik.com

Министерство внутренних дел планирует изменить процедуру выявления нетрезвых водителей, введя в практику экспресс-тесты слюны. Соответствующие поправки к действующим правилам освидетельствования уже опубликованы для общественного обсуждения

Новые приборы смогут за несколько минут определить наличие в организме водителя следов алкоголя или наркотических веществ. Проверка будет проводиться без выхода из автомобиля и только в рамках сплошных рейдов, когда инспекторы останавливают все машины подряд. Обязательным условием станет видеофиксация процесса с помощью нагрудных регистраторов сотрудников полиции.

Показания экспресс-теста не станут самостоятельным основанием для наказания. Положительный результат будет рассматриваться как дополнительный признак опьянения. В этом случае водителя отстранят от управления и направят на стандартную процедуру с использованием алкометра, а при необходимости и на медицинское освидетельствование. Если же тест не выявит запрещенных веществ и иных признаков опьянения нет, автомобилиста отпустят без дальнейших проверок. Отказ от экспресс-тестирования также не повлечет санкций.

В МВД считают, что новая процедура позволит ускорить проверки, сократить количество формальных протоколов и снизить число спорных ситуаций на дороге. В ведомстве отмечают, что визуально определить наркотическое опьянение зачастую сложно, а современные технические средства могут повысить объективность контроля. Подобные экспресс-тесты уже применяются в ряде зарубежных стран.

Эксперты оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, она способна упростить работу инспекторов и снизить нагрузку на водителей. С другой, юристы предупреждают о риске злоупотреблений и подчеркивают важность строгого соблюдения регламента. Обсуждение проекта продлится до марта 2026 года, после чего будет принято решение о его внедрении.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

