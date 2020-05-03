Эпидемия губительной заразы рано или поздно пройдет, но автомобильная индустрия прежней уже не будет – нам придется жить в новой среде. И, возможно, это не так плохо

Как бы успешно ни продвигалась борьба с Covid-19, вирус уже нанес серьезный удар по глобальной экономике. Для России ситуация усугубилась падением цен на нефть и, разумеется, очередным обесцениванием рубля. Не надо быть финансовым аналитиком для понимания последствий: 2020 год окажется провальным по ключевым показателям. Но если мыслить позитивно, то, возможно, такая шоковая встряска и требовалась мировой автомобильной индустрии, чтобы решительно отказаться от старого и сделать что-то совсем новое.

Возьмем для примера международные автосалоны. Еще задолго до начала пандемии в целесообразности выставок классического формата начали сомневаться и автопроизводители, и потребители. Первые все чаще игнорировали общие шоу, устраивая собственные презентации, вторые перестали активно покупать билеты. Во всяком случае, ведущая немецкая выставка резко сменила локацию как раз из-за падения посещаемости – она ушла из Франкфурта. Этому есть объяснение: если 30–40 и даже 20 лет назад крупный автосалон собирал пять – десять главных премьер, вокруг которых все крутилось, то ныне счет важных дебютов идет на десятки. Журналисты сбиваются с ног, их репортажи получаются скомканными, внимание аудитории размывается – люди просто не успевают переварить гигантский объем информации. Кроме того, шила в мешке не утаишь – подробности зачастую утекают в Сеть сильно заранее «живой» премьеры на стенде. А раз так, то и на выставку потребителей не тянет – проще почитать удаленно, а потом спокойно и бесплатно к дилеру зайти. Смена формата назрела, но, помимо Франкфурта, реальные действия пытались предпринять разве что организаторы Детройтского автосалона. Остальные уповали на силу привычки аудитории.

А теперь загибаем пальцы: отменены традиционные весенние шоу в Женеве и Китае, осеннее в Париже. И это не считая более мелких фестивалей. Автомобильные компании перенесли дебюты в онлайн-пространство, и… почти ничего не изменилось! Новости на профильных сайтах выходили регулярно, публика активно обсуждала новинки, разве что курьезных сообщений и сенсаций от внезапно проговорившихся спикеров в эфире стало меньше. Но, видимо, в сторону развлечений, спец­эффектов и дальнейшей «диджитализации» как раз и пойдет развитие выставок – обратного пути уже нет.

С автогонками случилась схожая метаморфоза. Жажда зрелищ, с одной стороны, и нежелание терять привычную аудиторию – с другой, оперативно перековали организаторов реальных соревнований в зачинщиков турниров виртуальных. Что важно, с участием пилотов и команд, которые обычно сражают­ся на настоящих трассах. И снова успех – классический зритель с трибун органично вписался в тусовку геймеров, а последние получили классные возможности проверить свои умения в сражении с профессионалами.

И не стоит думать, будто повсеместный уход в Интернет – это фантастический сценарий. Трансформация наверняка заденет даже тех, кто не испытывает интереса к автоспорту и пропускает сводки с автопрезентаций. Скажу больше: последствия пандемии, передел глобального рынка затронул каждого автомобилиста. Да, бизнес пока держится за счет накопленных запасов, но положение компаний весьма шаткое. Встало производство компонентов в Китае, хрупкие логистические цепочки тут же дали сбой – и вскоре забарахлили конвейеры по всему миру. Агентства приводят неутешительные цифры: в феврале глобальные продажи машин рухнули на 20%. В Поднебесной, где люди боялись выходить из дома, ситуация сложилась вообще катастрофическая – минус 80%!

В России последний зимний месяц оказался куда более оптимистичным, а март вообще отметился небольшим (4%) ростом. Но надо помнить, что в коронавирусный кризис мы вступили позже остального мира, а потому и последствия ощутим не сразу. С учетом падения курса рубля и резкого снижения доходов из-за вынужденной домашней изоляции удар, весьма вероятно, окажется губительным для отрасли. Дилеры уже бьют тревогу – мол, если государство индустрию не поддержит, до половины предприятий обанкротятся.

Иными словами, нас готовят чуть ли не к возврату в дикие 1990-е, что, безусловно, тяжело и печально. Но, хочется верить, опыт выживания в условиях эпидемии сработает и в позитивном ключе. Это касается как традиционных вопросов вроде той же логистики, где наверняка выявят и залатают проблемные места, так и развития передовых технологий. И поможет как раз китайский сценарий. Так, если до сих пор онлайн-продажи автомобилей были чем-то вроде модного сервиса, не делающего погоды на рынке, то в КНР одна из компаний на пике эпидемии только подобным образом машины и продавала, доставляя клиентам покупки буквально к порогу дома. Успешно или нет – другой вопрос, главное, механизмы непривычного процесса прошли проверку боем. Наверняка новые инструменты реализации (причем выгодные для нас с вами) не заставят себя ждать – для дилеров креативность станет ключом к выживанию.

Не менее важный вопрос, останутся ли у населения к тому моменту деньги. Ведь сбережения, в отличие от мероприятий и прочих развлечений, просто так виртуальной валютой не заменишь. Во всяком случае, пока…