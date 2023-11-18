Какие ассоциации возникают со словом «южный»? Прежде всего «знойный», «горячий»! Это могут быть приправленные острым перцем шашлык или харчо, раскаленные под солнцем пляжный песок или галька. У меня же как у профессионального водителя и автомобильного журналиста при слове «южный» возникают картины разнузданного хамства на дорогах, ведущих к Черному морю

Последние несколько лет я часто езжу на машине отдыхать по трассе «Дон». Путь из Москвы составляет немногим больше полутора тысяч километров. Дорожное покрытие поддерживается в основном в хорошем состоянии. Потоки движения достаточно удалены друг от друга, что дает возможность не переключаться на ближний свет при встречном разъезде. В Воронежской области на трассе почти на всем ее протяжении стоят фонари — ну совсем как в Бельгии, где освещены все автодороги. Многие участки трассы позволяют ехать со скоростью 110 км/ч, а на платных — скоростной потолок и вовсе установлен на 130 км/ч.

Казалось бы, поезжай и наслаждайся жизнью, ровным гулом мотора под капотом и легким посвистом ветра за бортом. И все-таки что-то омрачает сладкое предчувствие в ожидании теплого моря и солнца! У нас так не бывает, чтобы что-то не омрачало.

В Ростовской области начинает сносить голову у дальнобойщиков. Неужели влияние солнечной радиации?! Они, вопреки Правилам и здравому смыслу, вдруг начинают перестраиваться в левый ряд. Вот — один, другой, третий. Обхожу их по правому ряду. А вот и целая колонна фур жмется к разделительному отбойнику слева. Дорожное покрытие в правом ряду не разбито. Что бы еще могло послужить причиной неожиданного перемещения большегрузов в крайний левый? Между тем Правила строго предписывают держаться правого ряда. Пункт ПДД 9.4 прямо указывает на то, что «запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых». Демонстрация, протест? Только против чего или чего во имя? Но самое любопытное, что это не поддающееся оправданию явление наблюдается из года в год.

Странно, почему ни ГИБДД, ни административные органы который год не могут навести элементарный порядок на одной из главных дорог страны.

Наибольшую же опасность, на мой взгляд, на южном направлении вызывают так называемые торопыги, или дорожные хамы, которые, буквально повиснув на заднем бампере вашей машины и нетерпеливо мигая фарами, требуют, чтобы вы их пропустили. Случается такое в том самом левом ряду. Понимаю, что ситуации в жизни бывают разные. У кого-то жена рожает, и нужно срочно попасть в больницу. Не представляю только, почему вдруг у всех, едущих в южном направлении, начинают рожать жены, когда я собираюсь на юг? И почему количество «торопыг» увеличивается с приближением к морю? Может, тоже перегретые солнцем головы?

Медленно я никогда не езжу. Всегда держу максимально возможную скорость у верхнего нештрафуемого порога за превышение. Хорошая современная автострада, мощный скоростной автомобиль получается сами провоцируют отдельных водителей на заведомое нарушение, на потенциальное создание аварийной обстановки.

«Пропусти такого! Дай дорогу дураку!» — гласит водительская мудрость. При приближении наглеца сзади первым делом я включаю правый поворотник, показываю, что увидел его, и при первой возможности принимаю вправо. Не стоит испытывать судьбу из-за неадекватного поведения кого-то. Правила дорожного движения классифицируют такую езду как «опасное вождение». Пока законодатели определяются с размером штрафа и наказанием за данное нарушение, напомню, что все аварии на скорости 100 км/ч и более заканчиваются трагически. Закон говорит, что «при смерти одного человека виновный в этом водитель транспортного средства может получить принудительные работы сроком до 4 лет или лишение свободы сроком до 5 лет». И никакое усиление солнечной активности на южном направлении не будет смягчающим обстоятельством.

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