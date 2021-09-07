Цены на автомобили продолжают расти. Дилеры навязывают покупателям дополнительные опции на сотни тысяч рублей. Стоит ли подождать с покупкой или дальше будет еще хуже?

Когда я еще учился в школе, у отца был знакомый мясник в соседнем магазине. Без этого купить в любой момент мясо не представлялось возможным – его просто не было на прилавках. Сейчас я каждый раз чувствую себя таким мясником, если меня просят помочь найти автомобиль. Формально они в продаже есть, но купить машину без дилерских накруток, навязанного кредита или страховки практически невыполнимо. Последний пример: на популярный кроссовер с рекомендованной ценой чуть больше 2 млн рублей дилеры накидывают еще четверть этой суммы.

Все началось год назад. Дилеры стали повышать цены за счет дополнительных опций – «допов». Сначала так делали не все и робко, но постепенно практика распространилась на продавцов всех массовых марок, за исключением китайских и нескольких переоцененных брендов. Причем продажи начали расти. Тогда казалось, что это чисто российская специ­фика и ажиотаж закончится, после чего цены нормализуются, а «допы» превратятся в новогодние подарки. Не тут-то было! Тенденция лишь набирала силу и затянулась на неопределенный срок.

В качестве одной из причин называли дефицит чипов. Другая – Covid-19, а еще и ограничения на сборочных автозаводах у поставщиков комплектующих. Действительно, автомобильный бизнес отличают длинные производственные цепочки и сложная логистика – при сбое на одном этапе нарушается работа всего механизма. Недавно вот в Германии затопило крупный завод по выпуску трансмиссий ZF, которые ставят на автомобили многих марок.

Я не сторонник теорий заговора и не готов предположить, что дефицит микрочипов вызван искусственно. Но я также считаю, что крупные автоконцерны хорошо помнят историю, извлекли уроки из Великой депрессии в США с ее кризисом перепроизводства и, не сговариваясь, приложили определенные усилия для того, чтобы избежать проблем тех лет, прежде всего затоваривания складов. Возможно, в чем-то и переборщили, ведь прибыль от тех самых «допов» идет не им, а дилерам, в то время как у брендов падают продажи.

В сегменте премиальных автомобилей и спорткаров наблюдается другая по форме, но схожая по сути картина. Дилеры не навязывают там дополнительные опции и кредиты. Покупатели таких моделей с удовольствием сами добавляют в конфигураторе приличные суммы к базовой стоимости своего будущего автомобиля. Зато здесь нет «живых» машин. Сроки ожидания – от четырех месяцев до года. Что тоже провоцирует ажиотаж.

Так стоит ли сейчас покупать новый автомобиль с «допами» на четверть цены или заказывать машину и ждать ее как минимум полгода? По-моему, так можно поступать лишь в случае крайней необходимости. Например, если старое транспортное средство разваливается. Ну, или если очень хочется, есть лишние деньги и нет сил ждать.

При этом надо понимать, что ажиотаж закончится. Не может не закончиться, так как количество денег в обращении ограничено, а автомобильные заводы не могут до бесконечности сокращать производство. Вместе с тем автомобиль теряет в цене сразу же, как выезжает из ворот дилерского центра. Машина, купленная год назад, даже если на ней вообще не ездили, новой не считается. Значит, покупать ее впрок – бессмысленно.

Может ли стать значительно хуже, в том смысле, что еще дороже? Не думаю. В моем примере дилеры завышают цену кроссовера почти на 25%. А стоимость машин в России зависит в первую очередь от валютных курсов. Пытаться предсказать их – дело неблагодарное. Конечно же, мы видели рост курса доллара и больше чем на четверть, однако сегодня для этого нет предпосылок. В самих США достаточно финансовых проблем: госдолг растет, и его потолок осенью будет вновь повышен, альтернативы у финансовых властей страны просто нет.

Поэтому предлагаю трезво оценить нынешнюю ситуацию. Спрос по характеру ажиотажный, однако по объемам не превышающий или уступающий показателям прошлого года; значительно завышенные цены, малые объемы выпуска машин. Может ли такая ситуа­ция длиться вечно? Нет. Ковидные ограничения рано или поздно снимут, поскольку они влияют на все сферы экономики и в долгосрочной перспективе становятся непосильной ношей. Изготовление микрочипов наладят, завод коробок передач в Германии перезапустят.

Уровень производства восстановится. Машин станут выпус­кать намного больше. При этом спрос в России будет сокращаться – уже сейчас он в большой мере удовлетворен за счет ажиотажа последнего года. И нужно понимать, что многие из тех, кто приобрел автомобиль во второй половине 2020 года и в 2021-м, сделали это впрок – с расчетом, что станут эксплуатировать его долго, до стабилизации. Отложенный спрос, о котором много говорили в последнее время, в Россию еще долго не вернется. Денег-то у людей больше не становится.

Примерно то же можно сказать и о заказе машин с временем ожидания до года. На нормальном рынке такого быть не может – всегда должен существовать достаточно широкий выбор из того, что есть в наличии. И только если покупатель хочет заказать нечто эксклюзивное, ему надо ждать. Но не полгода-год, а лишь два-три месяца.

Сегодня мы имеем ярко выраженный рынок продавца. Что для любого покупателя всегда означает некие потери. Поэтому я по-прежнему считаю, что покупку нового автомобиля лучше отложить до стабилизации ситуации, даже если на это потребуется еще год.

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