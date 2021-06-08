Что ждет автомобилистов? Интеллектуальное управление дорожным движением и удобный путь домой с помощью автопилота. Но это возможно лишь с подключением к сети с быстрой передачей данных – лучше всего для этого подойдет 5G, на которую так ополчились современные «луддиты»

Беспилотные машины – мечта многих автопроизводителей. Да и водителей. Понятно, что пройдут годы, прежде чем они станут полностью автономными, когда люди смогут просто сидеть в креслах, даже не глядя на дорогу. Хотя и сегодня есть модели, где автопилоты работают самостоятельно или берут на себя значительный контроль, и вмешательства водителя почти не требуется. А в идеале его и вовсе не должно быть.

Однако достичь идеала можно, если машина пользуется не только собственными датчиками, но и информацией от других транспортных средств, светофоров, дорожных знаков и многого другого. Например, автомобиль подъезжает слишком близко к впередиидущей машине, а водитель не реагирует на это, и тормоза срабатывают сами. Или же светофор вот-вот готов загореться красным, тогда машина, получив сигнал, заранее начнет замедляться.

Да, важно, чтобы беспилотник работал без подключения к сети, ведь он может попасть в зону, где в данный момент покрытие отсутствует. Но вовлеченное в сеть автономное транспортное средство куда быстрее отреагирует на любые изменения. Благодаря сотовой связи такой автомобиль получает информацию от других, более удаленных машин или дорожной инфраструктуры, раньше узнает, что происходит там, куда ему предстоит ехать. К примеру, есть ли пробка в пяти километрах впереди или что происходит на выезде из леса. Ведь если датчики самого авто «смотрят» на несколько сотен метров, то сеть позволяет «видеть» сотни километров.

Сегодня стандарт SAE J 3016 конкретно описывает шесть уровней автоматизации транспортных средств. Чем выше уровень, тем меньше водителю приходится вмешиваться в управление и тем самостоятельнее машина едет. Если на нулевом уровне автономности водителю лишь помогают некоторые системы безопасности (скажем, ассистент удержания в полосе движения), то уже на первом – появляются активные помощники, которые иногда мягко вмешиваются в рулевое управление или тормоза. На третьем уровне автомобиль уже сам способен рулить и тормозить, однако водитель может (и обязан) вмешаться в процесс управления в случае любой опасности. А вот машине с пятым – высшим – уровнем автономности руль и педали вообще не нужны: все находящие­ся в нем будут лишь пассажирами.

Но, чтобы подобное произошло, необходимо внедрение сетей 5G. Ведь именно они идеальны для автономной структуры движения. Тем более что для 5G тоже разработаны стандарты. Один из них – C V2X – создан для международного использования и унифицирует объединение транспортных средств друг с другом и их окружением. Причем внутри этот стандарт тоже разделен на различные области применения: между машинами, от транспортных средств к инфраструктуре, для связи с системой управления дорожным движением, от автомобиля к человеку (надо же понимать, где в тот или иной момент находится пешеход).

И все это возможно только при наличии сети 5G, так как у нее высокая помехоустойчивость и очень короткое время отклика (задержка от передатчика к прием­нику всего однa миллисекундa). А это как раз то, что требуется для управления автономным движением. Кроме того, у сетей 5G повышенная стабильность, поскольку они изначально рассчитаны на большое количество участников и способны обеспечивать устойчивую работу до одного миллиона устройств на квадратный километр. Оживленные улицы, массовые мероприятия – такие сети легко справятся со всем этим.

Казалось бы, все ясно: стандарт надо внедрять! Но если инженеры свою часть работы сделали, то законодатели явно отстают, в то время как без правовой базы движение вперед невозможно. А ведь преимущества автономного движения вполне очевидны, особенно с точки зрения безопасности и комфорта. Искусственный разум объединит датчики множества машин, а заодно мостов, светофоров, отбойников и других частей инфраструктуры – вплоть до деревьев на обочинах. Появится понятие «упреждающее вождение», когда беспилотная машина все знает наперед и никогда не попадет ни в пробку, ни в аварию.

Вырастет и уровень безопасности пешеходов и велосипедистов. Потому что их смартфоны должны будут в обязательном порядке регистрироваться в сети. Тогда самосвал не переедет велосипедиста в слепой зоне, а пешехода распознают раньше, чем он появится на проезжей части.

А еще 5G невероятно быстро передаст потоковую музыку и видео прямо в автомобиль, что позволит пассажиру и отдыхать, и работать. Хотя понятие «удобства автономной машины» выходит далеко за рамки развлечений. Скажем, стоянки с функцией самостоятельной парковки: машина сама свяжется с роботом-диспетчером и определит, на какое место встать, а позже еще и расплатится за услугу.

Отдельно стоят автономные грузовики, которые будут экономить топливо, следуя по шоссе в колонне, где расстояние между ними благодаря сети можно поддерживать всего в 15 метров. Фуры смогут идти в аэродинамической тени, что для обычных водителей недостижимо.

Конечно, на развитие сетей 5G необходимо время, и порой кажется, что до автономных машин еще очень далеко. Но, поверьте мне, мы не успеем опомниться, как они станут реальностью. А всеобъемлющая автоматизация обеспечит не только комфорт, но и куда более высокий уровень безопасности в нашей неспокойной жизни.