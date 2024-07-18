Правительство России утвердило правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах, а также передачи информации с них. Эти требования вступят в силу 1 сентября одновременно с поправками в Закон об организации дорожного движения. Впрочем, некоторые операторы камер опасаются, что в результате как минимум половина камер перестанет выписывать автоматические штрафы. Хорошо это или плохо?

Итак, опубликовано два постановления правительства — № 754 (Правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений) и № 752 (Правила передачи данных с камер). Разработке постановлений предшествовала серьезная дискуссия между Минтрансом, МВД и регионами. Да что там, разыгрались целые баталии… Некоторые операторы в регионах опасались, что значительную часть камер придется отключить. Это, судя по всему, и произойдет: руководитель Госавтоинспекции генерал Черников уже пообещал убрать все неэффективные комплексы.

Давно пора! Но, как это ни смешно, первые камеры фиксации нарушений ПДД на наших дорогах появились еще в 2003 году, а установка приборов до сих пор, по сути, не была нормативно урегулирована. Существовал лишь ряд рекомендательных документов (типа приказов Минтранса) и отдельных норм и ГОСТов. Может, поэтому многие водители относятся к камерам скептически, считая, что получают несправедливые (и незаконные) штрафы. И рассматривают их просто как дополнительные поборы на дорогах, а не как средство воспитания. И Генпрокуратура неоднократно заявляла, что многие регионы нередко устанавливают камеры для пополнения бюджета…

Что мы получаем сегодня, с появлением нового закона и двух постановлений правительства? Во-первых, закреплен закрытый перечень мест, где может быть установлен комплекс. На аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение года произошло 4 и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида, или 2 ДТП одного вида, или 4 происшествия независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. На дорогах с выделенной полосой для движения маршрутного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, участках с запретом стоянки. Кроме того, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах производства работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог. Причем в случае размещения камер в местах производства дорожных работ их должны будут снять, как только такие работы закончатся.

Во-вторых, зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны пересекаться. И поэтому прописано еще одно требование: в населенных пунктах камеры могут быть установлены на расстоянии не менее 1 км друг от друга, вне населенных пунктов — не менее 5 км. Если только речь не идет о перекрестках.

В-третьих, зона контроля комплексов не может начинаться ранее чем через 150–300 метров от предупреждающего о камере знака. А в населенных пунктах — не менее 100 метров. И вот что важно: согласно правилам передачи информации, она должна передаваться в систему МВД сразу, «без накопления, хранения и обработки». Выходит, что ГАИ берет на себя и «грязную» часть работы, связанную с выбраковкой материалов, по которым невозможно вынести постановление о нарушении. Нагрузка сразу возрастет...

Как все это скажется на количестве выписываемых ныне штрафов, пока неизвестно. Но, как считают некоторые эксперты, есть риск, что до 70% комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах могут отключить. Типа из-за того, что документ содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна их установка, что не все камеры соответствуют ГОСТу... Не знаю… Первый (рекомендательный) ГОСТ, касающийся работы камер, приняли еще в 2016 году, и времени, чтобы довести камеры до всех требований, имелось, как мне кажется, предостаточно. Или тут некая «самодеятельность» была выгодной?..

А может, действительно пришло время разобраться — для чего вообще нужны камеры видеофиксации? Как прописано в законе, они «средство предупреждения и предотвращения ДТП»? Или дополнительный источник региональных доходов? Ведь, как известно, на дорогах России сейчас «работают» более 30 тыс. камер, в 2023 году с их помощью вынесли 221 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Многие регионы давно уже планируют доходы от камер в своих бюджетах. Может, хватит?..

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