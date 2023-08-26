Автомобили на водороде — весьма заманчивы и имеют ряд неоспоримых преимуществ перед машинами с ДВС и электромобилями. Есть даже действующие мелкосерийные образцы, но о массовом производстве речь пока не идет. А жаль!

Водородные Toyota Mirai и Hyun­dai Nexo на топливных элементах остаются весьма дорогими. А водородных заправок не только мало, но они все еще вызывают у просвещенной публики опасения. Тем не менее водород предлагает массу преимуществ по сравнению с другими вариантами, так как он быстро закачивается, дает приличный запас хода, а вместо выхлопа орошает окрестности дистиллированной водой. Автомобиль на топливных элементах работает путем объединения водорода из бака и кислорода из воздуха для производства электроэнергии, приводящей в действие электромотор. Фактически автомобиль имеет свой собственный бортовой генератор, а не накапливает электрическую энергию в батарее. Хотя обыватель до сих пор полагает, что автомобиль едет не на электричестве, а на водороде.

Электромобиль из модного и недоступного гаджета очень быстро превратился в повсеместный вид транспорта, утратив ореол загадочного пришельца. А водородный автомобиль все еще кажется отдаленной перспективой и потому позволяет неспешно мечтать, не спотыкаясь о неизбежные сложности эксплуатации.

Первое описание двигателя, работающего на водороде, датировано 1906 годом. И вот через каких-то 60 лет, в 1966 м, GM смастерил автомобиль с водородным движителем на топливных элементах. А потом опять пауза на полвека, когда всякий «пикейный жилет» объяснял водородную перспективу, но подкрепить идею технически было некому.

Когда в начале XXI века компания BMW взялась за тему водорода на базе респектабельной «семерки», свет увидел Hydrogen 7. И заправлялся он по привычной схеме: подъезжал на заправку и заливал в бак жидкий водород. А на случай неприятностей, грозящих обернуться позором, автомобиль смастерили двухтопливным, оставив возможность вовремя уехать на повсеместном бензине. Задача инженеров свелась к тому, чтобы не нарушать привычек человечества и сохранить понятный двигатель, в котором лишь часть топлива будет от звездолета.

Всерьез водородная тема в автомобилестроении зазвучала, только когда возникло озарение: машина должна расстаться с ДВС и превратиться в лабораторию, вырабатывающую из водорода электричество. Это и прогрессивно, и пугающе непривычно. Главное, решаются две важнейшие проблемы — запас хода и скорость заправки.

Назвали эти гибриды автомобилями на топливных элементах. Звучит красиво и загадочно. Что там за элементы и откуда берется водород, никто не понимает, вежливо осознавая таинство знания, доступное лишь ученым.

На самом деле с топливными элементами все сопоставимо просто и укладывается в абзац школьного учебника. Электромобиль на топливных элементах — это машина, в которой энергия накапливается не в больших и тяжелых батареях, а вырабатывается прямо во время движения. Для того на борту есть и водородный бак, и топливный элемент.

Но, если на сегодня электромобили научились делать все, кто захотел, зачем нужна технология с водородом, который непонятно откуда берется. Сфера применения есть. А вот водорода и вправду нет. Сфера — грузовики. Они и должны первыми получить эту технологию. Электрический грузовик уже никого не удивляет. Однако у такого автомобиля обывательская проблема долгой заправки превращается в трагедию нерентабельности. Частник может себе позволить никуда не ехать, поставив электромобиль заряжаться на несколько часов. А дальнобойщик или транспортная компания за время долгой зарядки разорятся. Самая большая неприятность для грузоперевозок — простой. Для офисного клерка простой автомобиля — это полезные часы возле розетки. А грузовик не должен простаивать возле розетки ни минуты. Легковая машина чем дольше стоит, тем лучше ее владельцу. Грузовик чем дольше стоит, тем хуже владельцу, бизнесу, отрасли, экономике.

Помимо грузовика водород отлично покажет себя и в сельскохозяйственной технике, и на судах, и даже в авиации. Хотя идея про самолет на водороде звучит пугающе. Еще больше пугает монополии тот факт, что любой желающий станет заправлять свой электромобиль бесплатно во дворе. Не готовы мы еще к этому.

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