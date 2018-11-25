Несмотря на то что у нас дорожает топливо, Россия все еще входит в первую десятку стран с самым доступным бензином. Однако эффективного механизма регулирования цен на самый важный продукт для автомобилистов у нас нет, и здесь стоит присмотреться к мировому опыту

В России, увы, дорожает все, что связано с автомобилями: сами машины, страховки, запчасти, обслуживание… И продолжают ползти вверх цены на топливо. Агентство «Автостат» недавно провело исследование, которое констатирует заметное увеличение розничной стоимости бензина, за последние десять она лет выросла более чем вдвое! Если в 2008 году литр 95-го стоил около 20 рублей, то ныне АЗС с ценой на этот вид топлива менее 45 рублей вы вряд ли найдете (график).

Бензин дешевле воды

Между тем наша страна по-прежнему числится среди государств с наиболее доступными ценами на горючее. Согласно тому же исследованию «Автостата», Россия занимает восьмое место в мировом списке стран с самым дешевым бензином (таблица 1).

Первое место принадлежит Венесуэле, где он почти дешевле воды, – в пересчете на российскую валюту литр топлива там стоит всего 20 копеек! На втором месте в рейтинге находится Иран, где тот же литр бензина в эквиваленте обходится в 17,8 рубля. Далее идут Кувейт, Нигерия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в которых цены находятся в диапазоне от 26,1 до 42,7 рубля. И, наконец, Россия с 45,4 рубля за литр 95-го. Интересно, что вслед за нами расположились США – там, по подсчетам аналитиков, литр бензина в пересчете на наши деньги стоит 52,4 рубля за литр. При этом самыми дорогими странами с точки зрения цен на автомобильное топливо являются Гонконг (132 рубля), Италия (120), Израиль (117), Франция (112), Германия (107 рублей за литр).

Впрочем, тут важно учитывать не только абсолютные показатели цен на бензин в той или иной стране, но и соотношение среднего дохода населения и стоимости горючего. Что, собственно, «Автостат» и сделал (таблица 2).

Так вот, меньше всего от ежедневного дохода тратят на бензин в той же Венесуэле – цена литра бензина в ней составляет всего 0,3% от среднего ежедневного дохода граждан, даже при том, что в этой стране он находится на мизерном и самом низком уровне – всего 58 рублей! Далее идут Кувейт (0,4% от среднего ежедневного дохода) и США (0,5%). Низкий уровень трат – менее 1% – на автомобильное топливо относительно доходов мы видим также в ОАЭ (0,6%), Канаде (0,9%) и Саудовской Аравии (0,9%). Выше того же одного процента этот показатель в Японии (1,2%), Германии (1,3%), Франции (1,5%). И даже в стране с номинально самым дорогим бензином в мире – Гонконге подобные расходы оказываются не такими уж и страшными для граждан, всего 1,6% от ежедневного дохода.

Россия в этом рейтинге находится уже на 17-м месте: при номинально небольшой цене на топливо оно попадает в статью достаточно ощутимых статей расхода: согласно оценке «Автостата», у нас затраты на литр бензина составляют 2,4% от среднего ежедневного дохода. Примерно на таком же уровне они в Иране (2%) и Италии (2,1%). Еще сильнее бьют по карману цены на бензин в Аргентине (3,5%), Мексике (4%), Китае (4,4%), Бразилии (5%). Рекордсменом по соотношению цен на бензин и доходов населения оказалась Индия, где розничная стоимость литра бензина равна пятой части среднего ежедневного дохода населения (20,4%).

Огнеопасная ситуация

Итак, исследование цен на бензин в мировом разрезе показало, что их уровень в России остается одним из самых низких. Но так как в реальности траты на автомобильное топливо становятся все более ощутимой статьей расходов населения, это вызывает возмущение граждан. Вспомним, весной нынешнего года именно рост цен на бензин стал причиной для многочисленных протестов. У россиян вызывает раздражение и непонимание тот факт, что наша страна, будучи одним из крупнейших мировых поставщиков нефти, не может обуздать цены на нефтепродукты, которые растут вне зависимости от падения или роста цен на сырье. При этом власти на самом верхнем уровне дают обещания, что этот процесс остановится, но, вопреки их уверениям, тренд сохраняется – с начала 2018 года стоимость автомобильного топлива поднялась в среднем на 10%. И, судя по всему, в оставшиеся месяцы рост продолжится.

Кто виноват? Власти говорят, что, дескать, нефтяники потеряли всякий стыд и в погоне за прибылью не могут остановиться. Представители нефтедобывающих компаний, в свою очередь, обвиняют регулятора в завышенном налогообложении: согласно их подсчетам, порядка 65% нынешней цены за литр бензина – налоги государства. А в таких условиях осуществлять инвестиции в нефтепереработку и производство качественного топлива компаниям вроде бы невыгодно. Гораздо прибыльнее – гнать сырье за рубеж, на экспорт, тем более что мировые цены на черное золото тоже пошли вверх.

Заправка мировым опытом

Пожалуй, в вопросах регулирования цен на автомобильное топливо России стоит обратиться к тому же мировому опыту. Разумеется, не нужно брать схему Венесулы. Бензин там хоть и стоит дешевле воды, для экономики эта дешевизна слишком дорога – нефтедобывающие компании национализированы и государство контролирует всю переработку нефти. Такую экономическую модель сложно назвать эффективной, Венесуэлу постоянно сотрясают экономические и политические кризисы, страна находится на грани новых революций.

До недавних пор удачным примером жесткого государственного регулирования цен на автомобильное топливо считалась Саудовская Аравия. Бензин в ней дешев за счет субсидий из бюджета государства. Но теперь ясно, что даже одной из богатейших стран Ближнего Востока такая политика обходится в копеечку. По оценкам экономистов, ежегодно из казны королевства на поддержание доступной цены на топливо выделяется порядка 60 млрд долларов. И даже там задумываются о том, чтобы сократить эти расходы. Более того, уже началась постепенная либерализация цен на бензин, ожидается, что она закончится к 2025 году. А потому жители этой нефтяной державы опасаются, что низкие цены на топливо уже в прошлом и им придется оставлять на АЗС куда больше денег.

Похоже, рецепт оптимального механизма регулирования розничных расценок на горючее кроется в правильном сочетании административных и рыночных механизмов. Хорошим примером может служить Китай, где успешно практикуется так называемый гибридный способ регулирования цен на бензин. Так, при низкой стоимости нефти государство не вмешивается в розницу – по принятым правилам, если мировая цена на нефть держится ниже 40 долларов за баррель, то правительство предоставляет рынку самому определять тарифы на бензин. Когда же мировые цены на нефть растут, власти включают «ручное управление». В основе этих действий сложные механизмы. К примеру, если изменение котировок сырой нефти на рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости 1 т нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней (чуть выше 7 долларов) и ситуация сохраняется более десяти дней, цены на бензин и дизель корректируются Национальной комиссией по развитию и реформам КНР. Не рыночно? Да. Зато население страны знает, что государство его не «подставит» и оградит от непомерных аппетитов нефтяного бизнеса.

Ситуация же в России говорит о том, что эффективный механизм регулирования цен на автомобильное топливо у нас отсутствует. И будет правильно, если регулятор озаботится хотя бы его выработкой. А нам, автомобилистам, остается верить, что это произойдет раньше, чем Россия покинет список государств с самым доступным бензином.