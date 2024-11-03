…Таксист впереди резко останавливается. Ударяю педалью тормоза в пол. Но по мокрому асфальту машину несет. Бабах! Шок. Позже не меньшим шоком стала процедура оформления ДТП
Виноват? Виноват! Только что прошел мелкий дождь, недавно положенный асфальт превратился в скользкое покрытие, надо было предусмотреть. На Преображенской площади первый день действует новая схема трамвайной остановки: вместо высадки на островке безопасности пассажиры трамвая теперь выходят прямо на трехполосную дорогу. Соответствующую разметку нанести не успели. Ну и кроме того, из крайней правой полосы трамвай виднеется далеко слева, и, если не знать заранее, сложно предположить, что вместе с его остановкой полагается останавливаться всему потоку.
Но и это не оправдание. За оплошность готов отвечать по существующим нормам закона. Но не готов расплачиваться временем и нервами по причине плохо организованной системы оформления ДТП в Москве.
Пять часов под дождем и ветром мы вместе с пострадавшим таксистом из дружественной азиатской республики ждали, чтобы дорожно-постовая служба оформила происшествие по всем правилам. Все случилось в двенадцатом часу ночи. Мы надеялись, что пробок нет и полиция приедет быстро. Но зря мы несколько часов подряд всматривались в ночную дорогу, пританцовывая от осенней прохлады. Светало… За 5 часов можно долететь из Москвы в Дубай, преодолев тысячи километров, за это время спутник на околеземной орбите совершает два с половиной оборота вокруг Земли.
Но сотрудники ГАИ так и не приехали. Они позвонили, сказав, что, если мы не хотим ждать еще несколько часов, то можем, сделав снимки происшествия, приехать для оформления к патрульной машине неподалеку в Лосиный Остров. 15 минут поездки — и вот наконец в свете фар виднеется патрульная машина. Грубоватые полицейские спрашивают, что случилось, оформляют протокол. На наши робкие замечания о том, что мы ждали 5 часов, отвечают в стиле советского прошлого «вас много, а я один». По их словам, легкий дождь спровоцировал множество ДТП, их за ночь случилось 23, наше — восьмое, так что «вам еще повезло, что так быстро все оформили, бывают некоторые ждут и по 10, и по 13 часов».
В прошлом году в Москве произошло 8090 дорожно-транспортных происшествий, гласит официальная статистика Госавтоинспекции. Это значит, что в среднем в городе ежедневно происходит более двух десятков аварий. Сейчас мелкие аварии можно оформить по европротоколу, но схема эта вызывает вопросы. Виновник и пострадавший, находясь в состоянии стресса, должны сами без ошибок заполнить все бумаги, это им сделать не просто, получается, серьезную бюрократическую работу скинули на водителей. К тому же лимит выплаты европротокола составляет 100 тыс. рублей, и водители должны навскидку правильно скалькулировать возможный ущерб (у нас предположительный ущерб превышал стотысячную сумму).
Вообще, все эти оформления на дороге сделаны в угоду страховому бизнесу, чтобы минимизировать их риски. Ради этого люди оказываются на многие часы брошенными на дороге в стрессовой критичной ситуации, к тому же тормозя движение и подвергая свои и чужие автомобили опасности повторного столкновения. Может, под эгидой страхового сообщества следует создать службу страховых комиссаров, которая могла бы иметь полномочия оформлять аварии, а потом на основе этих данных сотрудники ГАИ передавали бы страховщикам все необходимые документы? Ведь в большинстве случаев (как и в нашем происшествии) виновник ДТП или сам признает свою вину, или его вину установить легко. Ну а в сложных авариях в ГАИ есть специальная группа разбора, она в лице квалифицированных полицейских может выезжать на место.
Я точно не знаю, как правильно организовать схему оформления аварий. Но знаю теперь, что сейчас эта схема работает из рук вон плохо, с большими сбоями. Уверен, что в различных министерствах, ведомствах, транспортных НИИ есть профессионалы, которые могут нам предложить пути налаживания этой системы. В последние годы в российском обществе налицо огромный прогресс в создании удобных механизмов взаимодействия граждан с государственными органами. Одни только Многофункциональные центры у многих вызывают чувство большой благодарности. Такие же позитивные эмоции оставляет после себя процесс постановки авто на учет (вспоминая, как это было раньше, мы вздрагиваем). Но нужно не останавливаться на достигнутом и сделать так, чтобы оформление ДТП на дороге не превращалось в многочасовое мучение.
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