Недавно медиаленты принесли новость о ДТП китайского кроссовера с фурой в России. Среди тысяч подобных заметок этот случай привлек мое внимание тем, что адвокаты пострадавшего обвинили в аварии адаптивный круиз-контроль

Цитата: «Николай (имя изменено) включил на своем автомобиле (китайского бренда) адаптивный круиз-контроль — систему, которая должна сама держать скорость и дистанцию, а в идеале даже тормозить перед препятствиями. В автомобиле были также система помощи при торможении вместе с системой предупреждения фронтального столкновения».

Написано в лучших традициях советской обличающей публицистики: «Николай доверял системе, потому что прежде она работала без ошибок». Но, когда на пути кроссовера возникла стоящая (это важно) фура, — «в последний момент» автопилот отпустил управление. Автомобиль врезался в прицеп, Николай выжил, но пассажирка получила смертельные травмы. Далее — абсолютный паноптикум: «По версии юристов Николая, экспертиза должна была учесть, что водитель принимал решение не сразу, а доверился автоматике. Когда же Николай понял, что система не работает, ему потребовалось время, чтобы осознать ситуацию, и поэтому он не успел вовремя затормозить. Адвокаты хотят провести повторную автотехническую судебную экспертизу».

Для меня как человека «профдеформированного» эта новость выглядит дикой. Налицо вопиющий кликбейт (сенсационный заголовок, который привлекает внимание и вызывает эмоции) и фальшивый драматизм: китайский автопилот не оправдал надежд, и это стоило человеческой жизни. Последние 20 лет я постоянно испытываю новые автомобили. До 2022 года это были в основном западные бренды, после — китайские. Но компоненты везде, по большому счету, одни и те же и работают плюс-минус одинаково.

Должен ли круиз-контроль справиться с ситуацией, возникшей у вышеупомянутого Николая? Нет! Фура стояла неподвижно, и подавляющая масса распространенных систем с радарами (изредка с камерами или лидарами) отслеживает объекты вокруг автомобиля, то есть те, которые едут параллельно, впереди и сзади. Система автоматического торможения могла сработать, но и ее функционирование зависит от бесчисленного количества факторов — погоды, влажности, видимости, скорости, чистоты сенсоров в конце концов. Судя по фото информагентств, кроссовер Николая был грязный, а значит, радар в нижней части бампера тоже забрызганный.

Водитель обязан знать, что ассистенты вождения должны дополнять его действия, помогать, но не заменять его. Поэтому мы, «обзорщики», и называем все эти комплексы «ассистентами». Непрофильные СМИ пишут «автопилот», что в корне неверно: создается ложное впечатление, что цифровой разум не справился с задачей. А по факту имеем роковой набор обстоятельств. Но кликбейт засчитан, народные массы возмущены, нерадивые производители заклеймены позором.

ДТП произошло в ноябре 2024 года. Первая волна сообщений в СМИ прошла вскоре после того. В сентябре 2025 го о случившемся заговорили снова, однако за полгода из текстов исчезли некоторые факты. Вся трасса М-12 усеяна камерами. Они запечатлели, как перед аварией водитель демонстративно убрал руки с руля. И мне, и десяткам коллег ясно, что вина на 100% лежит на водителе.

Широким же массам в тысячный раз придется объяснять, что на нашем рынке пока не существует комплексов автономного управления автомобилем. То, что в обиходе и в кликбейтных заметках фрилансеров часто называют «автопилотом», на самом деле — лишь ассистенты, поддерживающие курс и дистанцию. Более того, в большинстве таких систем есть своя «страховка от дурака»: блок управления понимает, что водитель не держит руль и несколько раз напоминает вернуть руки на обод и взять управление на себя. Если человек эти сообщения игнорирует, машина может и вибрацию включить, и тормозами прихватить, а самые свежие версии уже обучены съезжать на обочину и полностью останавливаться.

Любители повыпендриваться перед пассажирами или на камеру давно придумали, как обойти сенсоры: между спицами руля вставляют бутылки с водой. Увы, это работает. Сколько аварий произошло из-за подобного идиотизма, посчитать невозможно. Случай с Николаем — очередной мерзкий кликбейт, и представительству конкретного китайского бренда не повезло — в этот раз под раздачу попал их кроссовер, но на этом месте мог быть любой автопроизводитель.

