8 окт 2025

В России стало меньше аварий с пьяными водителями

В России заметно снизилось число дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года зарегистрировано почти восемь тысяч таких ДТП, что на 12,3% меньше, чем годом ранее

В результате аварий с пьяными водителями погибли почти две тысячи человек, показатель смертности снизился на 23,5%. Ранения получили около десяти тысяч участников дорожного движения, что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения МВД Сергей Хранцкевич, в текущем году отмечено более 1,7 тысячи случаев отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования. В этих происшествиях погибли 104 человека и более 2,4 тысячи получили травмы.

При этом выросло число обращений граждан, сообщающих о нетрезвых водителях. Количество таких сообщений увеличилось на 6%, а сотрудники ГИБДД пресекли свыше 40 тысяч фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Всего за этот период возбуждено 189 тысяч административных дел.
 

