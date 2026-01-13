Европротокол уперся в недоверие и схемы обмана

Упрощенное оформление дорожно-транспортных происшествий без участия ГАИ в России продолжает набирать популярность, но делает это гораздо медленнее, чем ожидалось. По данным Российского союза автостраховщиков, за 11 месяцев 2025 года водители подали более 760 тысяч заявлений по европротоколу, что составляет около 41% всех обращений по ОСАГО

Рост оказался минимальным по сравнению с прошлым годом, и, по оценкам экспертов, в ближайшей перспективе доля таких аварий вряд ли превысит половину от общего числа ДТП. Среди ключевых причин называют высокий уровень распространения каско, при котором водителям требуется официальный документ от инспектора, а также случаи, когда сумма ущерба выходит за пределы лимитов европротокола.

Свою роль играет и недоверие автомобилистов. Многие по-прежнему опасаются ошибок при самостоятельном оформлении и предпочитают дождаться сотрудников ГАИ, считая этот путь более надежным. Дополнительным фактором остаются страховые комиссары, которые используют упрощенную схему для заработка на последующих судебных разбирательствах.

Отдельную тревогу у страховщиков вызывает и рост мошенничества. В 2025 году получили распространение подставные аварии с использованием полисов без ограничения числа водителей. Такие схемы позволяют злоумышленникам получать максимальные выплаты, а страховые компании не всегда имеют возможность оперативно выявить подлог.

В Российском союзе автостраховщиков уже готовят поправки в закон об ОСАГО, которые должны усложнить реализацию подобных схем.