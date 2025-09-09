Автомобильный портал Motorpage
9 сен 2025

МВД назвало самые опасные регионы для водителей

Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел РФ представило статистику по дорожно-транспортным происшествиям за 2024 год

Лидером по числу погибших в авариях стал Краснодарский край с 789 случаями. На втором месте Московская область с 649 случаями, а замыкает тройку Ростовская область, где на дорогах погибли 500 человек. Москва также вошла в список регионов с высоким уровнем смертности. В столице зафиксировано 346 погибших в ДТП.

Ситуация по федеральным округам выглядит следующим образом: Центральный федеральный округ — более 3,3 тысячи погибших, Приволжский — около 2,9 тысячи, Уральский — свыше 1,1 тысячи, Северо-Западный и Северо-Кавказский — более 1 тысячи в каждом.

Всего по итогам прошлого года в ДТП на российских дорогах погибло более 14,4 тысячи человек. Эта цифра подтверждает, что проблема дорожной безопасности остается одной из самых острых в стране, особенно в густонаселенных регионах и на трассах с высоким трафиком.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

