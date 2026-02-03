Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2026

Страховщики выступили против обязательного регресса по ОСАГО

Страховщики выступили против обязательного регресса по ОСАГО
Автор фото: ru.freepik.com

Российский союз автостраховщиков раскритиковал инициативу депутатов Госдумы, предлагающую ввести обязательное взыскание страховых выплат с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. По мнению страхового сообщества, подобный подход не учитывает реальные механизмы работы рынка и может создать дополнительные правовые проблемы.

Законопроект предполагает, что страховщики будут обязаны предъявлять регрессные требования в случаях, когда авария произошла по вине водителя в состоянии опьянения либо при доказанном умысле. Авторы инициативы считают, что это исключит ситуации, при которых страховые компании добровольно отказываются от взыскания средств с недобросовестных участников ДТП.

В РСА отмечают, что для реализации таких норм отсутствует эффективный и легитимный механизм оперативного получения информации о должниках. Без этого обязательный регресс становится формальностью, не имеющей практической ценности.

Дополнительные вопросы у страховщиков вызывает предложение применять приказное судопроизводство для взыскания регрессных требований по ОСАГО. В союзе считают, что такой подход создает неравные условия для разных категорий виновников аварий и фактически сегрегирует их по способу судебного разбирательства.

Также в профессиональном сообществе обращают внимание, что в документе не определены сроки, в течение которых страховщик обязан предъявить регрессное требование, а также не указано, какая ответственность наступает в случае его непредъявления. По мнению страховщиков, без устранения этих противоречий инициатива требует серьезной доработки.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota

Toyota подтвердила разработку нового 6-местного кроссовера

03 февраля 2026
M-Hero I Limited Edition

Гибридный внедорожник M-Hero получил упрощенную версию для российского рынка

02 февраля 2026

Страховщики хотят получить доступ к дорожным камерам для борьбы с автоподставами

02 февраля 2026
Audi Concept C

Новые модели Audi получат вертикальную решетку радиатора

02 февраля 2026
Lexus LC 500 (2026)

Lexus снимет с производства модель LC с двигателем V8

02 февраля 2026
Haval H9

Haval слегка обновил H9 для российского рынка

02 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 0 8