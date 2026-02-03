Страховщики выступили против обязательного регресса по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков раскритиковал инициативу депутатов Госдумы, предлагающую ввести обязательное взыскание страховых выплат с виновников ДТП при наличии отягчающих обстоятельств. По мнению страхового сообщества, подобный подход не учитывает реальные механизмы работы рынка и может создать дополнительные правовые проблемы.

Законопроект предполагает, что страховщики будут обязаны предъявлять регрессные требования в случаях, когда авария произошла по вине водителя в состоянии опьянения либо при доказанном умысле. Авторы инициативы считают, что это исключит ситуации, при которых страховые компании добровольно отказываются от взыскания средств с недобросовестных участников ДТП.

В РСА отмечают, что для реализации таких норм отсутствует эффективный и легитимный механизм оперативного получения информации о должниках. Без этого обязательный регресс становится формальностью, не имеющей практической ценности.

Дополнительные вопросы у страховщиков вызывает предложение применять приказное судопроизводство для взыскания регрессных требований по ОСАГО. В союзе считают, что такой подход создает неравные условия для разных категорий виновников аварий и фактически сегрегирует их по способу судебного разбирательства.

Также в профессиональном сообществе обращают внимание, что в документе не определены сроки, в течение которых страховщик обязан предъявить регрессное требование, а также не указано, какая ответственность наступает в случае его непредъявления. По мнению страховщиков, без устранения этих противоречий инициатива требует серьезной доработки.