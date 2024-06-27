Этой весной в нашей жизни стало больше роскоши. В апреле Минпромторг опубликовал обновленный список легковых автомобилей на 2024 год, которые подпадают под налог на роскошь. Их собственники должны платить за свои машины не просто в зависимости от мощности двигателя, а с тройным коэффициентом
В прошлогоднем списке таких машин было 449, в нынешнем уже 517. Ценовая планка тоже поднялась — с этого года роскошными считаются автомобили, средняя стоимость которых превышает десять миллионов рублей. Причем налоговая считает цену автомобиля по прайс-листам, вне зависимости от реальной цены покупки, так что те, кто выторговал у дилера скидку и заплатил за свою машину дешевле официального прайса, могут не радоваться. Или, наоборот, радоваться: им их роскошь досталась по более доступной цене. Но всем остальным тоже не стоит огорчаться, роскошь настигнет каждого из нас, хотим мы этого или не хотим, придет и не спросит. Потому что сегодня медленно, но верно предметом роскоши становится любой автомобиль, даже самый недорогой.
Начать с того, что недорогих машин просто не осталось. Так же, как не осталось никаких, кроме китайских. И что-то более-менее приличное стоит от трех с лишним миллионов рублей. Хотя даже это автомобилем назвать трудно, скорее это действующая модель автомобиля в натуральную величину. Очень похожая на настоящий, но недолговечная, одноразовая. В ценовой категории от пяти с лишним миллионов рублей уже встречается что-то интересное, не только с дизайнерской внешностью, но и с хорошей управляемостью, динамикой, комфортом. Хотя, будем честны, не так давно предел мечтаний среднего автовладельца европейский полноприводный кроссовер стоил плюс-минус три миллиона. И эти цифры еще не изгладились из памяти. Вчера по три, сегодня по пять, и конца этому не предвидится. В январе доллар стоил 88 рублей, сейчас 92, к концу года, согласно недавнему прогнозу Минэкономразвития, будет стоить 98,1 рубля. А больше половины российского авторынка — это «китайцы», львиная доля которых импортируется, и цена на них привязана к доллару… Машины будут дальше только дорожать, это уже ясно, вопрос лишь на сколько.
Правда, глава АВТОВАЗа Максим Соколов недавно предложил решение — поэтапно увеличивать утильсбор, входящий в стоимость импортированных автомобилей, к 2029 году до 1 миллиона рублей. Чтобы произведенные в России машины начали в лучшую сторону отличаться по цене от импортированных. И чтобы китайцам выгоднее стало не везти нам свои готовые машины, а строить у нас автозаводы. На которых будут выпускаться машины формально китайских марок, но фактически — российские. Как это много лет делали недавно покинувшие наш рынок европейцы и японцы. Однако что-то подсказывает, что даже если все получится, результатом будет не снижение цен, а повышение. Причем не только на китайские модели, но и на российские «Лады».
Но это опять-таки неважно. Любой автомобиль становится сегодня роскошью просто потому, что его негде держать. Про платные парковки даже не говорю, но в Москве и Подмосковье граждане все чаще сталкиваются с ситуацией, когда у них при въезде во двор вдруг появляется знак «Остановка запрещена». Оказывается, на это имеет право застройщик или управляющая компания. И уже не получится не то что припарковать свою машину во дворе, но даже просто остановиться у подъезда, чтобы разгрузить вещи. Такой знак на прошлой неделе появился при въезде и в мой двор. Придется теперь искать гараж поблизости, снимать или покупать. Интересно, для скольких еще автовладельцев их средство передвижения станет обременительной роскошью?
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть
Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее
Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.
Автомобильное мнение народа
Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя
То, что тебя бесит за рулем
Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители
Назван самый популярный первый автомобиль россиян
Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера
Названы самые популярные автомобили отечественных марок
На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры
Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего