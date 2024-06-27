Этой весной в нашей жизни стало больше роскоши. В апреле Минпромторг опубликовал обновленный список легковых автомобилей на 2024 год, которые подпадают под налог на роскошь. Их собственники должны платить за свои машины не просто в зависимости от мощности двигателя, а с тройным коэффициентом

В прошлогоднем списке таких машин было 449, в нынешнем уже 517. Ценовая планка тоже поднялась — с этого года роскошными считаются автомобили, средняя стоимость которых превышает десять миллионов рублей. Причем налоговая считает цену автомобиля по прайс-листам, вне зависимости от реальной цены покупки, так что те, кто выторговал у дилера скидку и заплатил за свою машину дешевле официального прайса, могут не радоваться. Или, наоборот, радоваться: им их роскошь досталась по более доступной цене. Но всем остальным тоже не стоит огорчаться, роскошь настигнет каждого из нас, хотим мы этого или не хотим, придет и не спросит. Потому что сегодня медленно, но верно предметом роскоши становится любой автомобиль, даже самый недорогой.

Начать с того, что недорогих машин просто не осталось. Так же, как не осталось никаких, кроме китайских. И что-то более-менее приличное стоит от трех с лишним миллионов рублей. Хотя даже это автомобилем назвать трудно, скорее это действующая модель автомобиля в натуральную величину. Очень похожая на настоящий, но недолговечная, одноразовая. В ценовой категории от пяти с лишним миллионов рублей уже встречается что-то интересное, не только с дизайнерской внешностью, но и с хорошей управляемостью, динамикой, комфортом. Хотя, будем честны, не так давно предел мечтаний среднего автовладельца европейский полноприводный кроссовер стоил плюс-минус три миллиона. И эти цифры еще не изгладились из памяти. Вчера по три, сегодня по пять, и конца этому не предвидится. В январе доллар стоил 88 рублей, сейчас 92, к концу года, согласно недавнему прогнозу Минэкономразвития, будет стоить 98,1 рубля. А больше половины российского авторынка — это «китайцы», львиная доля которых импортируется, и цена на них привязана к доллару… Машины будут дальше только дорожать, это уже ясно, вопрос лишь на сколько.

Правда, глава АВТОВАЗа Максим Соколов недавно предложил решение — поэтапно увеличивать утильсбор, входящий в стоимость импортированных автомобилей, к 2029 году до 1 миллиона рублей. Чтобы произведенные в России машины начали в лучшую сторону отличаться по цене от импортированных. И чтобы китайцам выгоднее стало не везти нам свои готовые машины, а строить у нас автозаводы. На которых будут выпускаться машины формально китайских марок, но фактически — российские. Как это много лет делали недавно покинувшие наш рынок европейцы и японцы. Однако что-то подсказывает, что даже если все получится, результатом будет не снижение цен, а повышение. Причем не только на китайские модели, но и на российские «Лады».

Но это опять-таки неважно. Любой автомобиль становится сегодня роскошью просто потому, что его негде держать. Про платные парковки даже не говорю, но в Москве и Подмосковье граждане все чаще сталкиваются с ситуацией, когда у них при въезде во двор вдруг появляется знак «Остановка запрещена». Оказывается, на это имеет право застройщик или управляющая компания. И уже не получится не то что припарковать свою машину во дворе, но даже просто остановиться у подъезда, чтобы разгрузить вещи. Такой знак на прошлой неделе появился при въезде и в мой двор. Придется теперь искать гараж поблизости, снимать или покупать. Интересно, для скольких еще автовладельцев их средство передвижения станет обременительной роскошью?

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