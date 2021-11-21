Парадокс нашей действительности: во многих ситуациях автомобилисту нужно следовать не логике и чувству самосохранения, а только букве Правил дорожного движения. Иначе можно оказаться виноватым фактически без вины

На эти размышления натолкнул сюжет телесериала о медсестре. В больницу попал пострадавший в ДТП водитель: не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. Соответствующее мнение о персонаже сложилось мгновенно, ведь он нанес тяжелые травмы людям, ожидавшим транспорт.

Но позже выяснилось, что водитель внедорожника не просто так не справился с управлением. Он уходил от столкновения с машиной пенсионера, выехавшего на встречку, чтобы не задавить собаку, выбежавшую на проезжую часть. А с пенсионером ехал его малолетний внук. Интрига закручена, зрителя заставили задуматься.

Итак, «крайний» очевиден – это, конечно, пенсионер. Он нарушил строжайшее табу Правил: выехал на встречную полосу не для обгона. Жизнь бедной собаки не аргумент. Потому что ее он, может, и спас, но спровоцировал куда более серьезные последствия. И самому ему досталось (задел грузовик), и внука подверг опасности, да еще трое получили травмы, по сценарию – тяжелые.

Казалось бы, «джипер» ни при чем? А вот и нет! Не следовало ему контр­аварийно маневрировать, лучше бы он таранил машину пенсионера. Да, возможно, разбил бы свой автомобиль. Но, во-первых, пенсионер во встречной машине пострадал бы меньше, чем абсолютно ничем не защищенные люди на остановке. А во-вторых, вина пенсионера оказалась бы более очевидна. В противном же случае владельцу внедорожника пришлось доказывать, что он уходил от лобового. А вдруг не уходил, а просто слишком быстро ехал, вот и не справился с машиной?

В другом кино о медицине прозвучала поучительная фраза: все врачебные назначения и рецепты сегодня пишутся прежде всего для прокурора. Чтобы в случае чего следствие не подкопалось, доктора сделали все возможное и строго в соответствии с должностными инструкциями. К автомобилистам это относится напрямую.

В Правилах сказано, что водитель, соблюдая их, вправе рассчитывать, что другие участники движения поступают так же. Но в первую очередь он должен соблюдать их сам. А во вторую – не доверять слепо окружающим, те могут воспользоваться вашим несоблюдением и проявить не добрую волю и здравый смысл, а нечто другое.

Вот случай из моей практики. Московская улица раздваивалась: две полосы уходили влево, одна – вправо. Мне нужно было из левой перестроиться на правую, но я тянул с маневром, так как чуть позади вроде бы маячила машина. А вроде бы и нет, подумал я и повернул руль. Удар последовал незамедлительно. Разумеется, это была отлично разыгранная «подстава», но, несмотря на очевидность прес­тупного деяния, с точки зрения ПДД моя вина была неопровержимой.

У немцев на этот счет действует неписаное правило двойного поворота головы. При выезде на автобан посмотри налево, а встраиваясь в общий поток с разгонной полосы, посмотри еще раз. Ездят там быстро – кто-то может приблизиться мгновенно. Кстати, на меня там как-то раз дважды не посмотрели, и столкновения не произошло только благодаря чуду.

Опытные водители в прошлом рекомендовали: видишь, что не избежать удара, виляй на обочину. И от ДТП спасешься, и машину сбережешь, и себя. Теперь такой совет может пойти во вред – по обочинам ездить запрещено, так с какой стати вы на ней оказались? Опять же приведу в пример дороги Запада. Там обочин нет, соответственно, нет и двусмысленности в этом плане. Возникла необходимость остановиться? Вставай на полосе, выставляй знак, вызывай эвакуатор. Другие как-нибудь объедут.

У нас тоже объедут. И логично сделают это по обочине. Но тут опять легко попасть на жезл случайного инспектора. Который объяснит, что объезжать препятствие с выездом на встречную полосу небезопасно, а по обочине... нельзя. Если же это городская многополосная улица и что-то произошло в левых рядах, то наоборот: ни под каким видом не объезжайте проблему по встречке. Лишь в случае, если ее участок специально выгородит ДПС.

То же касается газонов и другой придорожной инфраструктуры. Их порча стоит недешево. С моего знакомого, врезавшегося и свалившего фонарный столб, грозились взыскать 20 000 рублей. Почему-то так и не взыскали, но цифра запомнилась.

Есть много курсов водительского мастерства и контраварийной подготовки. Тренируя навыки на полигонах, мы получаем удовольствие от «чувства автомобиля», подчинения себе, казалось бы, таких непослушных законов физики. Но на дороге, в рутинном движении навыки мастеров не всегда применимы. Если лихие «кренделя» на скользком покрытии не помогут избежать ДТП, вполне может быть признано, что именно они, а вернее, вы и стали причиной аварии.

Вот еще эпизод. Давно, в самый разгар 90-х, когда на дорогах некоторое время царила вакханалия, одна сотрудница нашей фирмы как-то предложила мне и паре сослуживцев оценить, как водит машину ее сын. Получать права ему было рано, хотя ловкий и умный ребенок уже неплохо освоил вождение. И все же нам было откровенно страшно, потому что юный водитель напрочь игнорировал других участников движения. Каким-то образом ему удавалось избегать аварий, но скорее это другие водители вовремя замечали опасность и, что называется, расступались. Как позже выяснилось, мать понимала это, однако лишить сына игры в вождение уже не могла. Судьбы мальчика я не знаю, надеюсь, со временем он все же понял, что это не игра.

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