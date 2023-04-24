Aurus готовится показать очередной водородный прототип

ФГУП НАМИ — разработчик автомобилей Aurus — в конце 2023 года представит второй прототип Aurus Senat с водородной силовой установкой

Знающие люди скажут, а ведь Aurus уже показывал свой водородный седан – в 2021 году. Чем новинка будет отличаться? Ключевой параметр – увеличенный запас хода, если первый прототип мог на одном баллоне проехать более пятисот километров, то новинка уже «осилит» семьсот километров. Важный нюанс - баллон полностью композитный, укомплектован системой предотвращения взрыва. В критической ситуации он стравливает водород в атмосферу.

«Мы продолжаем заниматься. Мы, наверное, водородный выставим на планируемом международном саммите по экологии в Эмиратах в конце года. <..> Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие и он уже в более зрелой версии» - цитирует ТАСС гендиректора ФГУП НАМИ Федора Назарова.