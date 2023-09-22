Aurus Komendant признан самым красивым автомобилем

Кроссовер Aurus Komendant одержал победу в премии «Лучший промышленный дизайн», которая была учреждена Минторгом и Минкультом России

В конкурсе участвовало более 500 различных компаний, занимающихся производством мебели, объектов окружающей среды, бытовой химии, обуви, упаковок продуктов питания, электрических устройств и конечно же, транспортных средств. Из других номинантов можно также выделить компанию «Аэромакс» с беспилотным вертолетом SH-750, компанию «Некс-Т» с ее «умными» остановками, а также компанию «ЭМ Ти Прод» с ее зарядными станциями для электромобилей, которая автоматически определяет оптимальную мощность для эффективной зарядки батарей.

Напомним, что кроссовер Aurus Komendant оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента и электромотор мощностью 63 л.с. Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.