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6 июл 2020

Aurus разбили

Aurus разбили
Автор фото: ФГУП «НАМИ»

Тех, кто уже полез за валокордином, просим успокоиться, ибо то был обычный краш-тест, и запастись попкорном, ибо прошел он крайне интересно

Телеканал «Звезда» впервые опубликовал видео краш-тестов российского седана Aurus Senat, а именно – фронтального удара на скорости 64 километра в час. Любопытно, что результаты испытаний не приводятся, однако за кадром комментируют происходящее: «капот всмятку, но манекены целы». Также можно заметить, что при ударе раскрываются подушки безопасности.

Интересно, что за безопасность пассажиров в Aurus Senat отвечают девять подушек безопасности: две фронтальные, одна для коленей водителя и шесть боковых. Пассажиров и водителя удерживают ремни безопасности с двойным преднатяжением.  Первые подробности о краш-тестах седана проекта «Кортеж» появились ещё весной 2018 года. Тогда сообщалось, что испытания проходили в режиме, максимально приближенном к EuroNCAP, однако некоторые тесты намеренно усложнялись. В частности, для имитации бокового удара о столб автомобиль направили таким образом, чтобы удар пришелся в заднюю дверь, а не переднюю, как это делает европейская независимая организация.

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