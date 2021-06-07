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7 июн 2021

Aurus Senat: названа цена страхования

Aurus Senat: названа цена страхования
Автор фото: фирма-производитель

Всем известно, что Aurus Senat машина, мягко говоря, очень дорогая. Такие транспортные средства принято страховать, но в какую сумму обойдется владельцу данный процесс?

Портал Motor1 заявил о том, что сумма страховки по КАСКО на Aurus Senat стала известна. Неназванная страховая компания произвела подсчеты и узнала, что обеспечить дорогущий седан полисом обойдется в 600 тысяч рублей. Примерно столько  же стоит новенькая Granta или Niva. А если придется застраховать бронированный Aurus, то здесь цифра исчисляется миллионами.

Более того, далеко не каждая страховая  возьмется за оформление страховых случаев с данным автомобилем. Как минимум, в ближайшее время –  все дело в возможной недоступности запчастей, так как  само производство машин было запущено только в конце мая

При написании новости использовалась информация:
motor1

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