Aurus Senat: названа цена страхования

Всем известно, что Aurus Senat машина, мягко говоря, очень дорогая. Такие транспортные средства принято страховать, но в какую сумму обойдется владельцу данный процесс?

Портал Motor1 заявил о том, что сумма страховки по КАСКО на Aurus Senat стала известна. Неназванная страховая компания произвела подсчеты и узнала, что обеспечить дорогущий седан полисом обойдется в 600 тысяч рублей. Примерно столько же стоит новенькая Granta или Niva. А если придется застраховать бронированный Aurus, то здесь цифра исчисляется миллионами.

Более того, далеко не каждая страховая возьмется за оформление страховых случаев с данным автомобилем. Как минимум, в ближайшее время – все дело в возможной недоступности запчастей, так как само производство машин было запущено только в конце мая