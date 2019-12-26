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26 дек 2019

Aurus выпустит усредненный лимузин

Aurus выпустит усредненный лимузин

Модельный ряд Aurus пополнится новинкой: лумузином, который займет нишу между Senat S600 и Senat L700

Как сообщает Drom, со ссылкой на источник во ФГУП НАМИ (разработчик и производитель автомобилей Aurus), в гамме Сената действительно появится лимузин со вставкой 500 мм, т. е. с общей длиной 6130 мм. Такая машина будет гораздо дешевле L700 и чуть дороже, чем S600, то есть планируется своего рода «бюджетный лимузин».

Технически, новинка будет унифицирована с базовым седаном.  Между тем у  старшей модели - «президентского» лимузина L700 используются отличные от седана усиленные подвески, собственный задний редуктор и измененная система охлаждения. Кроме того стоит отметить, что новую версию будут выпускать как в обычной небронированной модификации, так и в защищенном исполнении.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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