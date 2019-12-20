Aurus займется созданием беспилотных тракторов

Правительство России хочет создать на базе производителя президентского лимузина Aurus испытательную лабораторию, которая займется созданием беспилотного трактора

Как сообщают РИА Новости, кабинет министров уже опубликовал соответствующие постановление. На мощностях НАМИ в следующем году должны организовать испытательную лабораторию с полигоном. Она должна появиться к 30 декабря 2020 года. Помимо всего прочего, власти утвердят еще дополнительное положение, где будут зафиксированы требования к беспилотным тракторам, которые им нужно будет выполнить, чтобы быть допущенными к эксплуатации на период тестирования.

Любопытно, что это не первый беспилотный трактор, который создавали на территории России. В середине июля на Международной промышленной выставке в Екатеринбурге представили полностью автономный трактор без каких-либо органов управления. Разработкой занималась компания, которая входит в состав госкорпорации «Роскосмос».