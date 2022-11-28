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28 ноя 2022

Aurus запустил серийное производство внедорожника Komendant

Aurus запустил серийное производство внедорожника Komendant

Марка Aurus объявила о запуске серийного производства своей второй модели внедорожника Aurus Komendant на заводе в Елабуге

Руководство Aurus спешит заявить, что с появлением SUV локализация моделей возросла до семидесяти процентов - в первую очередь за счёт российских материалов и комплектующих. К слову, в силовой установке  и КПП все детали - отечественного производства.

Серийный Aurus Komendant представили 29 сентября. Интересно, что внедорожник базируется на той же платформе, что и седан Senat, и оснащается аналогичной силовой установкой на 598 лошадиных сил. Впрочем есть и интересные нюансы - так внедорожник оказался короче и получил меньшую колёсную базу. Инженеры связывают данное решение с желанием повысить маневренность автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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