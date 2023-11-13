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13 ноя 2023

Автомобили Aurus “прописались” в Дубае

Автомобили Aurus “прописались” в Дубае
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что на заводе в Дубае стартовала сборка седана Aurus Senat, а в ближайшем будущем будет налажен выпуск кроссоверов Komendant

Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время пресс-конференции. Также он отметил, что для покупателей в ОАЭ планируется открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Такое расширение позволит компании закрепиться на Ближнем Востоке и в перспективе в Северной Африке. 

Напомним, что на данный момент модельный ряд Aurus состоит из  кроссовера Komendant и седана Senat, включая удлиненную версию Limousine. Все автомобили оснащаются турбированным V8 объемом 4,4 л. Мощность данного агрегата составляет 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает электромотор на 38 л.с., который устанавливается на заднюю ось. Автомобили комплектуются 9-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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