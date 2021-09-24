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24 сен 2021

Cмогут ли создатели Aurus разработать автопилот?

Cмогут ли создатели Aurus разработать автопилот?
Автор фото: фирма-производитель

Научно-исследовательский институт НАМИ приступил к разработке системы автомобильных помощников. В нее войдут адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения и система автоматического объезда препятствий

Как сообщает портал Gazeta.ru, ученые в течение ближайших трех лет будут работать над системами автопилота второго и третьего уровня. Отметим, что в случае успеха мы сможем наблюдать за отечественными автомобилями, которые будут способны передвигаться самостоятельно. Да, в определении автопилота третьего уровня указывается, что водитель уже может не осуществлять прямой контроль над движением, однако, в машине он должен присутствовать для наблюдения.

Процесс разработки будет поделен на три этапа. В первом ученые и инженеры будут работать над системой автоматического торможения. Второй этап посвящен разработке адаптивного круиз-контроля. Заключительная часть проекта посвящена изучению и построению комплекса с функциями объезда препятствий.

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