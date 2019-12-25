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25 дек 2019

Комендант явится с запозданием

Комендант явится с запозданием
Автор фото: фирма-производитель

Старт производства внедорожника Aurus Komendant перенесли на 2022 год

В интервью газете «Известия» глава Минпромторга РФ, Денис Мантуров, заявил, что коммерческая реализация Aurus Komendant начнется в 2022-м. В текущем году марка начала продавать автомобили Senat S600,  однако речь идет о небольших объемах. Полномасштабные продажи этой модели должны начаться в 2021-м — с началом второго этапа производства Aurus, то есть с запуском сборки машин на мощностях Sollers в Елабуге. Пока Аурусы собирают только на собственной производственной площадке разработчика автомобилей — московского института ФГУП НАМИ.

Между тем, напомним, что несколькими месяцами ранее, глава ведомства назвал совершенно другие сроки серийного запуска внедорожника Komendant. Тогда речь шла о том, что отечественный SUV представят в августе 2020 года, а уже в 2021-м его будут серийно выпускать.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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