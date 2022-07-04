Компания Aurus выпустила первый мотоцикл

От Aurus уже который год ждут, что компания выпустит внедорожник Kommendant, а фирма делает ход конем и выпускает мотоцикл, причем электрический!

На самом деле этот продукт важен по двум причинам. Первая – мотоцикл Merlon является частью проекта «Кортеж», то есть именно он будет сопровождать экипажи первых лиц государства. Вторая причина – в розничную продажу аппарат также поступит, причем случится это уже в следующем году, хотя стоимость мотоцикла не раскрывают.

Что касается мотоцикла, то он разработан полностью силами инженеров «НАМИ». Двигатель здесь развивает 190 лошадиных сил. Что касается характеристик, то до сотни мотоцикл способен разогнаться за три с половиной секунды, а максимальная скорость здесь ограничена электроникой на отметке в 200 километров в час. К сожалению, нам ничего неизвестно о емкости аккумулятора, но производитель заявляет запас хода в 250 километров.