Минпромторг внес ясность в появление новых "Ауросов"

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил сроки появления нового российского внедорожника Aurus Komendant, который создается в подведомственном Минпромторгу институте НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП)

По словам Мантурова, публичная презентация Коменданта состоится через год — осенью 2021-го, а серийное производство — в марте-апреле 2022-го. По первоначальному плану новинку должны были представить в начале 2019-го, затем премьеру перенесли на ММАС-2020 (конец августа нынешнего года), однако ММАС отменен из-за угрозы коронавируса COVID-19.

«Серийное производство Komendant должно начаться в 2022 году. Объективно мы сможем показать уже предсерийный образец следующей осенью, чтобы в марте-апреле 2022-го запустить производство», — приводит новое заявление Мантурова агентство ТАСС. По мнению министра, внедорожник станет наиболее востребованной моделью всей линейки Aurus.