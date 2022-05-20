На рынке подержанных машин появился первый Aurus

Отечественный седан премиум класса появился на вторичном рынке, так что, если вдруг кому-то хочется заполучить такую машину – самое время перейти к решительным действиям.

Зачем вообще смотреть в сторону подержанного Aurus, когда можно купить новый такой же. Теоретически, такая возможность существует, но еще в докризисные времена на машины выстроилась полугодовая очередь, так что есть выбор – ждать или брать вышеуказанный экземпляр.

Несколько слов о самой машине. За сорок с лишним миллионов рублей (новый, между тем, по прайс-листам оценивается в 24 миллиона рублей) вы получите флагманский седан 2021 года выпуска с пробегом в две тысячи километров. Под капотом располагается стандартный гибридный агрегат на базе четырехлитрового мотора V8. Мощность силовой установки – 598 лошадиных сил.