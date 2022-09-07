Названа дата дебюта Aurus Komendant

Премьеру этого флагманского отечественного внедорожника неоднократно откладывали, но теперь производитель окончательно определился с датой – дебют состоится 29 сентября

Характеристики автомобиля уже давно известны, так как ОТТС на модель был опубликован уже зимой этого года. Согласно документу, Aurus Komendant при длине 5380 миллиметров получит колёсную базу 3100 миллиметров, а весить будет 3,2 тонны. Что касается агрегатов, то здесь все идентично модели Senat, так как обе машины делят одну и ту же платформу.

Под капотом здесь располагается гибрид на базе 4,4-литрового V8 в сочетании с девятидиапазонным «автоматом». Мотор развивает 598 лошадиных сил.