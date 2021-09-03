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3 сен 2021

Названа дата дебюта Aurus Kommendant

Названа дата дебюта Aurus Kommendant

Cерийный внедорожник будет представлен публике в 2022 году – весной. Будем надеяться, что больше сроки презентации переносить не будут

Да, на нашей памяти переносов было очень много. Изначально внедорожник планировали показать в 2019 году, затем презентацию подвинули на следующий год, чтобы широкая публика могла познакомиться с машиной на Московском автосалоне. К сожалению, коронавирус и карантин послужили причиной отмены выставки, так что все опять пришлось переносить.

Что касается самой машины, то в техническом плане она будет полностью повторять модель  Senat. Дизайн автомобиля будет также выполнен в корпоративной стилистике.  Третьим в линейке должен появиться Aurus Arsenal,однако его широкой публике так и не показали до сих пор.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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