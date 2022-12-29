Новым руководителем Aurus стал выходец из Renault

Aurus объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Андрей Панков, который занимал руководящие должности в российских подразделениях Hyundai и Mitsubishi с 2005 по 2014 год

Пожалуй, самым ярким периодом в карьере Панкова является пост генерального директора "Рено Росиия". Топ-менеджер занимал этот пост с 2015 по 2019 год. После ухода из Renault, в 2020 году, он возглавил группу компаний АДВ — одного из лидеров российской индустрии маркетинга и рекламы.

Собственно, теперь Панков возвращается в автомобильную отрасль. К слову, он стал четвертым директором Aurus за последние четыре года: до Ходосевича компанией руководил Адиль Ширинов, возглавляющий УАЗ, а до него — немец Франц Герхард Хильберт.