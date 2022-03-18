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18 мар 2022

Появились подробности о старте производства Aurus Komendant

Появились подробности о старте производства Aurus Komendant
Автор фото: фирма-производитель

Пресс-служба премиального отечественного автопроизводителя сообщает, что старт производства модели Komendant будет запущен в течение этого года

Если судить о габаритах новинки, то в длину машина получится крупнее Bentley Bentayga - 5380 миллиметров против 5141 миллиметра. Даже  Rolls-Royce Cullinan  уступил в размерах российскому конкуренту (5341 мм.). Сама внешность Kommendant уже не раз раскрывалась на патентных изображениях.

В техническом плане новинка полностью унифицирована с седаном Senat.  Под капотом находится та же гибридная силовая установка, которая состоит из 4.4-литрового мотора V8 с турбонаддувом (производство НАМИ) и электрического двигателя. Общая мощность -  598 лошадиных сил.  Несмотря на высокие цифры, автомобиль нельзя назвать быстрым. Максимальная скорость здесь составляет всего лишь 160 километров в час, а разгон до сотни займет девять секунд.

Интересно, но представители Aurus считают, что именно на Komendant  придется основной спрос со стороны частных клиентов.  Третьей моделью из семейства Aurus - минивэном  Arsenal частные заказчики не интересуются вообще, так что шансов на его серийный выпуск в Елабуге нет, а для нужд кремлевского гаража хватит и московского производства в стенах НАМИ.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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