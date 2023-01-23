Правительство РФ анонсировало электрический Aurus

В линейке отечественного премиального автопроизводителя появятся электромобили, об этом рассказали в правительстве РФ

«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство РФ оснащено Aurus. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим» - заявила в интервью РИА «Новости» вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

К сожалению, никакой конкретики чиновница не привела. Со стороны Aurus также не было никаких анонсов касательно электрического транспорта. Фактически, на сегодняшний день существует лишь один автомобиль Aurus, который работает на альтернативных источниках энергии. Речь идет о седане Senat с водородной силовой установкой (топливные элементы).