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17 янв 2022

Раскрыты характеристики Aurus Kommendant

Раскрыты характеристики Aurus Kommendant

В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный внедорожник Aurus Komendant, премьера которого должная состояться в этом году

Надо сказать, что отечественный кроссовер будет очень крупным автомобилем, пожалуй, даже монументальным.  В особенности это проявляется в весе, который составляет более трех тонн (3235 килограммов). Длина  новинки– 5380 миллиметров, а ширина – 2004 миллиметра.

Что касается силовой установки, ее позаимствуют у Aurus Senat. То есть под капотом будет располагаться гибридный агрегат на основе мотора 4.4 V8. Общая мощность  - 598 лошадиных сил. Как сообщалось ранее, автомобили Aurus будут продавать не только в России, но и, например, на Ближнем Востоке. Кроме того, планируется выход на рынки Китая и Западной Европы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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