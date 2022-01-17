Раскрыты характеристики Aurus Kommendant

В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный внедорожник Aurus Komendant, премьера которого должная состояться в этом году

Надо сказать, что отечественный кроссовер будет очень крупным автомобилем, пожалуй, даже монументальным. В особенности это проявляется в весе, который составляет более трех тонн (3235 килограммов). Длина новинки– 5380 миллиметров, а ширина – 2004 миллиметра.

Что касается силовой установки, ее позаимствуют у Aurus Senat. То есть под капотом будет располагаться гибридный агрегат на основе мотора 4.4 V8. Общая мощность - 598 лошадиных сил. Как сообщалось ранее, автомобили Aurus будут продавать не только в России, но и, например, на Ближнем Востоке. Кроме того, планируется выход на рынки Китая и Западной Европы.