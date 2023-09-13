Рассекречен старт продаж Aurus Merlon

Стали известны сроки появления в продаже нового электромотоцикла под названием Aurus Merlon. Мотоцикл можно будет приобрести в конце 2024 или в начале 2025 года

Отмечается, что первые мотоциклы будут собраны в ближайшие пол года, но будут предназначены исключительно для правительственных кортежей. Разработкой данной модели занимался институт НАМИ, где также будет организована мелкосерийная сборка мотоциклов.

Известно, что Merlon получил электромотор мощностью 190 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 21 кВт*ч. Максимальный запас хода на одном полном заряде составит 200 км. Разгон до “сотни” - 3,7 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Разработчики отмечают, что мотоцикл также предназначен для эксплуатации в температуру до - 25 градусов. В зимний сезон мотоцикл можно оснастить “коляской” с дополнительным аккумулятором для поддержания запаса хода.