Разработчик Aurus создаст серию машин на водородном топливе

ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) планирует разработать линейку машин с двигателями на водородном топливе. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова после посещения предприятия

«ФГУП «НАМИ» совместно с Росатомом, Российской академией наук, Министерством науки и высшего образования и «Газпромом» разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет создана линейка автомобилей на водородных топливных элементах», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Более детальная информация пока не приводится. Одним из основных проектов НАМИ является разработка и выпуск представительских автомобилей Aurus с бензиновыми моторами.

В России самые серьезные разработки по автомобилям с двигателями на водородных топливных ячейках вел АвтоВАЗ, в начале нулевых он представил два прототипа таких машин — Антэл-1 (2001 год) и Антэл-2 (2003-й). Они были оснащены электрохимическими генераторами, созданными российскими оборонными предприятиями.