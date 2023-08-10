RIDA анонсировала модернизированный Aurus

Российская компания RIDA, занимающаяся бронированием автомобилей, рассказала про новый проект - Aurus Komendant с удлиненным и бронированным кузовом

Исходя из заявления компании, новый Komendant получит увеличенную колесную базу и задний свес. В общей сложности длина увеличится примерно на 50 см. Отмечается, что бронезащита сделана по стандарту VR7+/8, которая способна остановить пулю из снайперской винтовки. На данный момент неизвестно изменится ли у кроссовера интерьер.

Aurus Komendant оснащается гибридной силовой установкой с бензиновым V8 объемом 4,4 л. и 63-сильный электромотор, встроенный а коробку передач. Суммарная мощность - 598 л.с. Крутящий момент - 880 Нм. Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.