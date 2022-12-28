Сборку автомобилей Aurus наладят в ОАЭ

Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun

Интересный факт, данный холдинг является совладельцем компании Aurus, кроме того он занимается поставками автомобилей на Ближний Восток. Также Tawazun начнет заниматься фирменной дилерской сетью в восточных странах и откроет автосалоны. Это событие произойдет в 2024 году, тогда же запустится и местная сборка российских премиальных автомобилей.

Что же касается производства, то оно будет «отвёрточным», то есть машину будут собирать из машинокомплектов, которые поставят напрямую из России.