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28 дек 2022

Сборку автомобилей Aurus наладят в ОАЭ

Сборку автомобилей Aurus наладят в ОАЭ
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun

Интересный факт, данный холдинг является совладельцем компании Aurus, кроме того он занимается поставками автомобилей на Ближний Восток. Также Tawazun начнет заниматься фирменной дилерской сетью в восточных странах и откроет автосалоны.  Это событие произойдет в 2024 году, тогда же запустится и местная сборка российских премиальных автомобилей.

Что же касается производства, то оно будет «отвёрточным», то есть машину будут собирать из машинокомплектов, которые поставят напрямую из России.

При написании новости использовалась информация:
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