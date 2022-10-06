Страховые специалисты подсчитали стоимость ОСАГО на новый Aurus Komendant

Cразу несколько страховых компаний рассчитали стоимость «обязательной автогражданки» для новейшего внедорожника Aurus Konmendant для различных сценариев использования

Оказалось, что минимальная планка здесь будет составлять 7.8 рублей - для водителей с десятилетним безаварийным стажем. Если полис делает юридическое лицо, то планка вырастет практически в два раза - до 15 тысяч. Если же автомобиль будет использоваться в каршеринге (да, такой сценарий тоже разрабатывался), то ОСАГО подорожает до 120 тысяч рублей.

При расчётах страховщики исходили из ранее объявленных брендом Aurus технических характеристик Komendant и его базовой стоимости. Она составляет 33,7 миллиона рублей.