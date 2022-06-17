Выпуску автомобилей Aurus ничего не угрожает

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что выпуск автомобилей Aurus в республике будет продолжен.

Возникает интересный вопрос - а какова степень локализации у российских флагманских седанов. Ответ есть - в прошлом году представители фирмы называли цифру в шестьдесят процентов, правда было также объявлено, что у предприятия есть цель по полной локализации всего модельного ряда. Отметим, что сейчас Aurus выпускает серийно лишь седан Senat и одноименный лимузин.

В то же время на дорогах столицы не раз встречались предсерийные образцы автомобилей Komendant (внедорожник) и Arsenal (минивэн). По предварительной информации внедорожник нам могут показать уже в конце текущего года.