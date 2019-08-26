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26 авг 2019

Внедорожник Aurus Komendant представят ровно через год

Внедорожник Aurus Komendant представят ровно через год

На открытии первого столичного шоу-рума российского премиум-бренда глава Минпромторга, Денис Мантуров, озвучил сроки появления нового автомобиля в модельной линейке Aurus

«В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию [внедорожник Aurus] широкой аудитории. Начиная с 2021 года он будет производиться серийно», — цитирует министра агентство ТАСС.

Любопытно, но эксперты считают, что Komendant станет самой востребованной моделью из линейки Aurus. К слову, по агрегатной части Комендант будет полностью повторять седан Senat — 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%.

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Drom

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