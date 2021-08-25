Aurus Senat не продается!

Странное дело получается – серийное производство премиальных отечественных седанов было запущено еще в мае этого года. Тогда же сообщалось, что летом автомобили поступят в шоу-румы. Что ж, лето заканчивается, а живых машин никто не видит!

Как сообщает «Авторевю», дилеры не видят машин. Так, например, в московском шоу-руме стоит лишь один автомобиль, да и тот – демонстрационный. Есть мнение, что машины доедут до дилеров лишь в середине осени.

Напомним, что Aurus Senat будет предлагаться с гибридной силовой установкой на базе бензинового мотора 4.4 и электрического движка. Общая мощность агрегатов – 680 лошадиных сил. Трансмиссия – 9-ступенчатый автомат производства отечественной компании КАТЕ.